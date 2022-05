Λικ Μπεσόν: Εφετείο απέρριψε την υπόθεση σε βάρος του για βιασμό

Εφετείο του Παρισιού επιβεβαίωσε την απόρριψη της υπόθεσης με κατηγορίες σε βάρος του Λικ Μπεσόν για βιασμό.

Η Ολλανδο-βελγίδα ηθοποιός Σαντ βαν Ρόι κατηγόρησε το 2018 τον σκηνοθέτη ότι την είχε βιάσει επανειλημμένα, στη μεταξύ τους σχέση- με διαλείμματα- η οποία κράτησε δύο χρόνια.

Τον Φεβρουάριο του 2019 οι εισαγγελείς απέρριψαν την υπόθεση, επικαλούμενοι έλλειψη αποδείξεων, αλλά άνοιξαν εκ νέου την έρευνα αργότερα την ίδια χρονιά, όταν η Βαν Ρόι κατηγόρησε ξανά τον Μπεσόν.

Τον περασμένο Δεκέμβριο ανακριτής έκλεισε την υπόθεση και τον Απρίλιο οι εισαγγελείς ζήτησαν να απορριφθεί. Ο σκηνοθέτης από την αρχή αρνούνταν τις κατηγορίες και το 2019 είχε περιγράψει την υπόθεση ως «ένα ψέμα από το Α ως το Ω».

«Το δικαστήριο επιβεβαίωσε την αθωότητα του πελάτη μου… ο Λικ Μπεσόν λυπάται για αυτά τα τέσσερα χαμένα χρόνια», δήλωσε ο δικηγόρος του, Τιερί Μαρεμπέρ. Πάντως, ο δικηγόρος της Βαν Ρόι προανήγγειλε ότι θα κάνει νέα έφεση.

Ο Μπεσόν έχει παραδεχθεί πως είχε σχέση με την ηθοποιό, η οποία είχε παίξει μικρούς ρόλους στις ταινίες του «Taxi 5» και «Valerian and the City of a Thousand Planets». Η Βαν Ρόι κατέθεσε την πρώτη καταγγελία σε βάρος του για βιασμό τον Μάιο του 2018, ώρες αφού τον συνάντησε. Έκανε νέα καταγγελία δύο μήνες αργότερα, κατηγορώντας τον για άλλους βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις. Τουλάχιστον άλλες τρεις γυναίκες έχουν κατηγορήσει τον Μπεσόν για σεξουαλική παρενόχληση, κάτι που ο ίδιος αρνείται.

Τον δεκέμβριο ερευνητικό δικαστήριο εξέδωσε εντολή απόρριψης της υπόθεσης, κάνοντας λόγο για «απουσία όποιας ουσιαστικού στοιχίου για να αποδείξει τις δηλώσεις» της Βαν Ρόι και οι εισαγγελείς ζήτησαν να απορριφθεί τον προηγούμενο μήνα.

Με πληροφορίες από AFP