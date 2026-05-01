Λήγει η διορία στον Τραμπ για έγκριση από το Κογκρέσο για τον πόλεμο στο Ιράν: Τι θέλει να «εκμεταλλευτεί»

Σήμερα τελειώνει η προθεσμία των 60 ημερών που έχει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για να κηρύξει πόλεμο στο Ιράν ή, σε διαφορετική περίπτωση, να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις, αν και η κυβέρνησή του έχει αφήσει να εννοηθεί ότι θα αγνοήσει αυτή την υποχρέωση.

Με βάση το αμερικανικό Σύνταγμα μόνο το Κογκρέσο έχει την εξουσία να «κηρύσσει» πόλεμο. Όμως, νόμος που υιοθετήθηκε το 1973 επιτρέπει στον Αμερικανό πρόεδρο να ξεκινά μια περιορισμένης διάρκειας στρατιωτική επιχείρηση προκειμένου να αντιμετωπίσει μια έκτακτη ανάγκη που προέκυψε έπειτα από επίθεση εναντίον των ΗΠΑ.

Ο ίδιος νόμος απαιτεί από τον πρόεδρο να τερματίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις έπειτα από 60 ημέρες, να ζητήσει την έγκριση του Κογκρέσου για τη συνέχισή τους ή να αιτηθεί παράταση 30 ημερών με τη δικαιολογία της «αναπόφευκτης στρατιωτικής αναγκαιότητας» για την ασφάλεια των ενόπλων δυνάμεων.

Ο πόλεμος με το Ιράν ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και ο Τραμπ ενημέρωσε σχετικά το Κογκρέσο δύο ημέρες αργότερα, όταν και ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τις 60 ημέρες.

Τι ισχυρίζεται η κυβέρνηση Τραμπ για τη διορία στο Κογκρέσο και την εκεχειρία;

Όμως, η κυβέρνησή του δεν φαίνεται πρόθυμη να κάνει τίποτα από αυτά, καθώς ισχυρίζεται ότι από τη στιγμή που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 8 Απριλίου, «το χρονοδιάγραμμα των 60 ημερών έχει ανασταλεί», όπως δήλωσε χαρακτηριστικά χθες Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκεθ κατά τη διάρκεια ακρόασης του στη Γερουσία.

«Οι εχθροπραξίες που ξεκίνησαν το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου έχουν τελειώσει», επεσήμανε στο AFP ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης. «Δεν έχουν υπάρξει ανταλλαγές πυρών μεταξύ των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και του Ιράν από την Τρίτη 7 Απριλίου».

Τον ισχυρισμό απορρίπτουν οι Δημοκρατικοί, με τον επικεφαλής τους στη Γερουσία, τον Τσακ Σούμερ, να δηλώνει: «ο Πιτ Χέγκσεθ δεν μπορεί απλώς να σταματά την αντίστροφη μέτρηση όταν τα αμερικανικά στρατεύματα εξακολουθούν να είναι εκτεθειμένα σε κίνδυνο».

Δύο μήνες μετά την έναρξη των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν και των αντιποίνων της Τεχεράνης εναντίον στόχων στο Ισραήλ αλλά και σε διάφορες χώρες του Κόλπου, τα Στενά του Ορμούζ, ζωτικής σημασίας για τη ναυσιπλοΐα, παραμένει κλειστό προκαλώντας κατακόρυφη άνοδο των τιμών της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Οι προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης έχουν περιέλθει σε τέλμα και ο Τραμπ ήταν προγραμματισμένο να ενημερωθεί χθες για τα σχέδια για μια σειρά νέων στρατιωτικών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, με στόχο να αναγκάσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο Reuters.

Αν και η επιλογή αυτή αποτελεί εδώ και καιρό μέρος των σχεδίων των ΗΠΑ, η είδηση, που μεταδόθηκε πρώτα από τον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, προκάλεσε μεγάλη άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το αργό Μπρεντ- η διεθνής τιμή αναφοράς- να φτάνει τα 126 δολάρια το βαρέλι, προτού υποχωρήσει στα περίπου 114 δολάρια.

Σύμφωνα με το Axios, ένα άλλο σχέδιο που παρουσιάστηκε χθες στον Αμερικανό πρόεδρο προβλέπει τη χρήση χερσαίων δυνάμεων προκειμένου να θέσουν υπό τον έλεγχό τους μέρος του Στενού και να το ανοίξουν για τη ναυσιπλοΐα. Ο Τραμπ εξετάζει επίσης να παρατείνει τον αμερικανικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών ή να κηρύξει μονομερώς τη νίκη, έχουν δηλώσει αξιωματούχοι.

Σε μια ένδειξη ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν και το σενάριο της παύσης των εχθροπραξιών, ένα τηλεγράφημα του υπουργείου Εξωτερικών που επρόκειτο να παραδοθεί προφορικά στα χώρες εταίρους έως την 1η Μαΐου τις καλεί να ενταχθούν σε έναν νέο συνασπισμό, με την ονομασία Maritime Freedom Construct, προκειμένου να αποκατασταθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα στο Στενό του Ορμούζ.

Ο Τραμπ επανέλαβε χθες ότι η οικονομία του Ιράν είναι «μια καταστροφή», αλλά αναλυτές εκτιμούν ότι, αν αναμένει ότι η Τεχεράνη θα υποχωρήσει, ίσως αυτό να μην συμβεί σύντομα.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε ότι δεν θα επιτραπεί στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα και ότι η τιμή της βενζίνης -μια βασική ανησυχία για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου- θα «πέσει σαν πέτρα» μόλις τελειώσει ο πόλεμος.

«Μακροχρόνια και επώδυνα πλήγματα» υπόσχεται το Ιράν

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαεΐ δήλωσε χθες το βράδυ ότι δεν είναι λογικό να αναμένει κανείς γρήγορα αποτελέσματα από τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο IRNA.

«Η προσδοκία επίτευξης αποτελέσματος σε σύντομο χρονικό διάστημα, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο μεσολαβητής, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι πολύ ρεαλιστική», επεσήμανε.

Ανώτερος αξιωματούχος των Φρουρών της Επανάστασης προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε νέα επίθεση των ΗΠΑ εναντίον του Ιράν, ακόμη και περιορισμένη, θα οδηγήσει σε «μακροχρόνια και επώδυνα πλήγματα» σε περιφερειακές θέσεις των ΗΠΑ.

Ο διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης Ματζίντ Μουσαβί σχολίασε : «Έχουμε δει τι συνέβη στις βάσεις σας στην περιοχή, θα δούμε το ίδιο να συμβαίνει και στα πολεμικά σας πλοία».

Από την πλευρά του ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Μοζταμπά Χαμενεΐ σε γραπτό του μήνυμα προς τους Ιρανούς επεσήμανε ότι η Τεχεράνη, υπό τη νέα διαχείριση του Στενού, θα σταματήσει «την κατάχρηση της πλωτής οδού από τους εχθρούς», αφήνοντας να εννοηθεί ότι το Ιράν σκοπεύει να διατηρήσει την κυριαρχία του επί του Ορμούζ.

«Ξένοι που έρχονται από χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά (…) δεν έχουν καμία θέση εκεί, εκτός από τον βυθό των νερών του», πρόσθεσε.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ότι, αν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τον αποκλεισμό του Στενού συνεχιστούν ως τα μέσα του έτους, η παγκόσμια ανάπτυξη θα μειωθεί, ο πληθωρισμός θα αυξηθεί και επιπλέον δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι θα βυθιστούν στη φτώχεια και την ακραία πείνα.

«Όσο περισσότερο παραμένει κλειστή αυτή η ζωτικής σημασίας αρτηρία, τόσο πιο δύσκολο θα είναι να αντιστραφεί η ζημιά», τόνισε.

Εξάλλου τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι απαγόρευσαν στους πολίτες τους να ταξιδεύουν στο Ιράν, τον Λίβανο και το Ιράκ και προέτρεψαν όσους βρίσκονται σε αυτές τις χώρες να φύγουν αμέσως και να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, επικαλούμενα τις περιφερειακές εξελίξεις.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ