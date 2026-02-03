Λιβύη: Ο Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι δολοφονήθηκε από τέσσερις άνδρες

Σε δολοφονία αποδίδεται ο θάνατος του Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι, γιο του πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι.

Σύμφωνα με αναφορές των μέσων ενημέρωσης της Λιβύης, δολοφονήθηκε από τέσσερα άτομα, αν και δεν υπάρχουν περαιτέρω λεπτομέρειες προς το παρόν.

Ο Αμπντουλάχ Οθμάν, πολιτικός σύμβουλος του 53χρονου Σαΐφ αλ-Ισλάμ, επιβεβαίωσε τον θάνατό του σε μια σύντομη ανάρτηση στο Facebook, χωρίς να διευκρινίσει τις συνθήκες ή να κατονομάσει τους υπεύθυνους.

Ο Γάλλος δικηγόρος του, Marcel Ceccaldi, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων AFP ότι η ταυτότητα των δραστών παραμένει άγνωστη: «Προς το παρόν, δεν γνωρίζουμε» ποιος κρύβεται πίσω από τη δολοφονία, είπε ο Ceccaldi, προσθέτοντας ότι ένας από τους στενούς συνεργάτες του Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι του είχε πει πριν από περίπου δέκα ημέρες «ότι υπήρχαν προβλήματα με την ασφάλειά του».

Η πολιτική ομάδα του Σαΐφ αλ-Ισλάμ Καντάφι εξέδωσε επίσημη δήλωση για τον θάνατό του, αναφέροντας ότι γίνονται προετοιμασίες για την ανάκτηση της σορού του.