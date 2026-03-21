Λίβανος: Υγειονομικοί καταγγέλλουν ότι το Ισραήλ στοχοποιεί σκόπιμα ιατρικές υποδομές

Υγειονομικοί και αξιωματούχοι στον Λίβανο κατηγορούν το Ισραήλ ότι στοχεύει συστηματικά ιατρικό προσωπικό και υποδομές στο νότιο τμήμα της χώρας, κάνοντας λόγο για πρακτικές που καθιστούν την περιοχή μη βιώσιμη για τους κατοίκους.

Σύμφωνα με το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας, από την έναρξη των εχθροπραξιών στις 2 Μαρτίου έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 128 πλήγματα σε ιατρικές δομές και ασθενοφόρα, με αποτέλεσμα τον θάνατο 40 εργαζομένων στον τομέα της υγείας και τον τραυματισμό άλλων 107. Η σύγκρουση ξεκίνησε όταν η οργάνωση Χεζμπολάχ εκτόξευσε ρουκέτες προς το Ισραήλ, γεγονός που οδήγησε σε ευρείας κλίμακας ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση.

Πολλά από τα πλήγματα σημειώθηκαν τη στιγμή που διασώστες βρίσκονταν σε ασθενοφόρα ή σε κέντρα πρώτων βοηθειών, αρκετά από τα οποία έχουν καταστραφεί. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν αναφορές για επιθέσεις «διπλού πλήγματος» (double tap), μια τακτική κατά την οποία ακολουθεί δεύτερη επίθεση στο ίδιο σημείο αφού πρώτα φτάσουν τα σωστικά συνεργεία.

Βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, οι υγειονομικοί και οι ιατρικές εγκαταστάσεις προστατεύονται και η σκόπιμη στοχοποίησή τους μπορεί να συνιστά έγκλημα πολέμου. Η Amnesty International υπογράμμισε ότι το ιατρικό προσωπικό θεωρείται άμαχος πληθυσμός ανεξαρτήτως πολιτικής ή άλλης ένταξης και δεν αποτελεί νόμιμο στόχο.

Δημοσιογραφική έρευνα του Guardian περιλαμβάνει μαρτυρίες εννέα εργαζομένων στον τομέα της υγείας και αυτοψία σε κατεστραμμένες εγκαταστάσεις στις επαρχίες Ναμπατίγιε και Τύρου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν εντοπίστηκαν ότι οι χώροι που επλήγησαν χρησιμοποιούνταν για στρατιωτικούς σκοπούς.

Ο ισραηλινός στρατός έχει κατηγορήσει τη Χεζμπολάχ ότι χρησιμοποιεί ασθενοφόρα για στρατιωτικούς σκοπούς, χωρίς να έχει παρουσιάσει αποδεικτικά στοιχεία. Το λιβανέζικο υπουργείο Υγείας απέρριψε τις κατηγορίες, κάνοντας λόγο για μία προσπάθεια να δικαιολογηθούν οι επιθέσεις κατά πολιτικών στόχων.

Η πλειονότητα των πληγμάτων έχει σημειωθεί σε δομές της Islamic Health Association, υπηρεσίας υγείας που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ και συνεργάζεται με το υπουργείο Υγείας. Επιθέσεις έχουν επίσης καταγραφεί σε υπηρεσίες πολιτικής άμυνας, σε οργανώσεις που συνδέονται με το κίνημα Amal, καθώς και στον Ερυθρό Σταυρό του Λιβάνου.

Λίβανος: «Ο στόχος είναι να καταστεί αδύνατη η ζωή εδώ»

Υγειονομικοί στην περιοχή εκτιμούν ότι τα πλήγματα εντάσσονται σε μία ευρύτερη στρατηγική που στοχεύει στην εκκένωση του νότιου τμήματος της χώρας. «Ο στόχος είναι να καταστεί αδύνατη η ζωή εδώ και να αναγκαστούν οι κάτοικοι να φύγουν», ανέφερε ο Αμπντάλα Νουρ ελ-Ντιν, επικεφαλής υπηρεσιών άμεσης επέμβασης της Islamic Health Association νότια του ποταμού Λιτάνι.

Παράλληλα, εργαζόμενοι καταγράφουν συγκεκριμένα μοτίβα επιθέσεων, όπως πλήγματα σε εγκαταστάσεις την ώρα της διακοπής της νηστείας του Ραμαζανιού, όταν συγκεντρώνεται προσωπικό. Σε ένα περιστατικό στις 8 Μαρτίου στην πόλη Ζίφτα, πλήγμα κατέστρεψε ολοσχερώς κέντρο πρώτων βοηθειών, σκοτώνοντας δύο εργαζομένους.

Υπό τον φόβο νέων επιθέσεων, οι διασώστες έχουν περιορίσει το προσωπικό ανά ομάδα, αποφεύγουν τις μετακινήσεις εκτός υπηρεσίας και κρατούν αποστάσεις μεταξύ τους, ώστε να μειώσουν τις απώλειες σε περίπτωση πλήγματος.

Την ίδια ώρα, τα νοσοκομεία στα νότια της χώρας δέχονται αυξανόμενη πίεση. Σε διάστημα 17 ημερών, περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και 2.584 έχουν τραυματιστεί από ισραηλινά πλήγματα, σύμφωνα με τις αρχές.

Με πληροφορίες από Guardian