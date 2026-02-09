Λίβανος: Τουλάχιστον 9 νεκροί έπειτα από κατάρρευση κτιρίων στην Τρίπολη

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν, όταν δύο γειτονικά κτίρια κατέρρευσαν στην Τρίπολη του Λιβάνου, σύμφωνα με αξιωματούχους.

Ο γενικός διευθυντής της Πολιτικής Άμυνας, Ιμάντ Κρέις, δήλωσε αργά το βράδυ της Κυριακής σε λιβανέζικα μέσα ενημέρωσης ότι εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν, ενώ έξι ακόμη που διασώθηκαν μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία.

Όπως ανέφερε, το κτίριο αποτελούνταν από δύο πτέρυγες, καθεμία με έξι διαμερίσματα. Κάτοικοι εκτίμησαν ότι περίπου 22 άτομα βρίσκονταν μέσα τη στιγμή της κατάρρευσης.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονταν σε εξέλιξη, με τις δυνάμεις της Πολιτικής Άμυνας, με τη συνδρομή του Λιβανέζικου Ερυθρού Σταυρού και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης και αρωγής, να ηγούνται των προσπαθειών.

Κάτοικοι της γειτονιάς συμμετείχαν επίσης στις επιχειρήσεις διάσωσης, σπεύδοντας να απομακρύνουν μπάζα και να δημιουργήσουν ανοίγματα στο κατεστραμμένο κτίριο.

«Χιλιάδες συμπολίτες μας στην Τρίπολη απειλούνται εξαιτίας ετών παραμέλησης», είπε ο δήμαρχος της Τρίπολης. «Η κατάσταση ξεπερνά τις δυνατότητες του δήμου Τρίπολης».

Μέλη των Εσωτερικών Δυνάμεων Ασφαλείας και της δημοτικής αστυνομίας της Τρίπολης εκκένωσαν κατοικίες που βρίσκονται δίπλα στο κτίριο που κατέρρευσε, υπό τον φόβο νέων καταρρεύσεων, σύμφωνα με το κρατικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου (NNA).

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, διέταξε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να τεθούν σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, προκειμένου να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης και να παράσχουν στέγη στους κατοίκους των γειτονικών κτιρίων, σύμφωνα με το NNA.

Ο πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι πλήρως προετοιμασμένη να χορηγήσει επιδόματα στέγασης σε όλους τους κατοίκους κτιρίων που χρειάζεται να εκκενωθούν.

Με πληροφορίες από Al Jazeera