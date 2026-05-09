Λίβανος: Τουλάχιστον 19 νεκροί από ισραηλινά πλήγματα παρά την εκεχειρία

Τουλάχιστον 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν το Σάββατο από ισραηλινά πλήγματα στον νότιο Λίβανο, παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ τον περασμένο μήνα με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με το λιβανικό υπουργείο Υγείας, οι ισραηλινές επιδρομές έπληξαν πολλές περιοχές του νότιου Λιβάνου, ενώ ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε εντολές εκκένωσης για εννέα πόλεις και χωριά κοντά στα σύνορα.

Ανάμεσα στις πιο πολύνεκρες επιθέσεις ήταν το πλήγμα στην περιοχή Σακσακιγιέχ, όπου σκοτώθηκαν τουλάχιστον επτά άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 15.

Πολύνεκρες επιθέσεις σε χωριά του νότιου Λιβάνου

Όπως μετέδωσε το Al Jazeera, τα θύματα ήταν οικογένειες που είχαν εγκαταλείψει τα σπίτια τους στην περιοχή Τζιμπσίτ αναζητώντας ασφαλές καταφύγιο, όταν το κτίριο όπου διέμεναν επλήγη από ισραηλινό βομβαρδισμό.

Άλλοι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Σααντιγιάτ, τρεις στη Χαμπούς και τρεις στη Ναχρέιν, ενώ στην περιοχή Ναμπατίγια σκοτώθηκαν ένας Σύρος άνδρας και η κόρη του έπειτα από πλήγμα σε μοτοσικλέτα.

Ισραηλινό πλήγμα στον Λίβανο / Φωτ.: EPA

Τοπικοί ανταποκριτές του Al Jazeera ανέφεραν ότι οι βομβαρδισμοί συνεχίζονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, με εκρήξεις να ακούγονται ακόμη και στην πόλη Τύρος, ενώ ισραηλινά μαχητικά και drones πετούσαν πάνω από τον νότιο Λίβανο.

Τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν από drone της Χεζμπολάχ

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι τρεις Ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν, ο ένας σοβαρά, μετά από έκρηξη drone της Χεζμπολάχ κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ υποστήριξε επίσης ότι βλήματα που εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο έπεσαν σε ανοιχτή περιοχή στο βόρειο Ισραήλ, κάνοντας λόγο για παραβίαση της εκεχειρίας από τη Χεζμπολάχ. Μέχρι στιγμής, η οργάνωση δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Οι νέες επιθέσεις σημειώνονται λίγες ημέρες πριν από συνομιλίες που αναμένεται να φιλοξενήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ανάμεσα στο Ισραήλ και τη λιβανική κυβέρνηση, με στόχο τη σταθεροποίηση της εκεχειρίας.

Λιβανέζοι αξιωματούχοι δηλώνουν ότι βασική προτεραιότητα της Βηρυτού είναι ο τερματισμός των ισραηλινών επιθέσεων και η πλήρης εφαρμογή της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται το Al Jazeera, ο Λίβανος αναμένεται να ζητήσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του νότιου Λιβάνου που παραμένουν υπό κατοχή, καθώς και την επιστροφή κρατουμένων και τη στήριξη για την ανοικοδόμηση κατεστραμμένων περιοχών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιδιώκει μεγαλύτερη διεθνή στήριξη για τον αφοπλισμό ένοπλων οργανώσεων στον νότο και για την ενίσχυση του κρατικού ελέγχου σε ζητήματα πολέμου και ειρήνης.

Αντιδράσεις από την ΕΕ για τις συνεχιζόμενες επιθέσεις

Η Ευρωπαϊκή Ένωση καταδίκασε τις συνεχιζόμενες επιθέσεις, με την επίτροπο Διαχείρισης Κρίσεων της ΕΕ, Hadja Lahbib, να ζητά πλήρη ανθρωπιστική πρόσβαση στις πληγείσες περιοχές.

«Νοσοκομεία και ασθενοφόρα γίνονται στόχος, ενώ δημοσιογράφοι δέχονται επιθέσεις απλώς επειδή κάνουν τη δουλειά τους. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία γι’ αυτό», δήλωσε κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στον Λίβανο.

Η Λαχμπίμπ τόνισε επίσης ότι η ανθρωπιστική βοήθεια δεν μπορεί να σώσει ζωές όσο εμποδίζεται η πρόσβαση στις πληγείσες κοινότητες.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ, το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές στον Λίβανο και διατηρεί στρατιωτική παρουσία σε περιοχές κοντά στα σύνορα, προειδοποιώντας τους κατοίκους να μην επιστρέψουν στα χωριά τους.

Με πληροφορίες από Al Jazeera