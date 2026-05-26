Λίβανος: Τουλάχιστον 11 νεκροί από ισραηλινές επιδρομές μετά τις απειλές Νετανιάχου

Το Ισραήλ εξαπέλυσε εκτεταμένο κύμα αεροπορικών επιδρομών στον νότιο και ανατολικό Λίβανο, λίγες ώρες μετά τη δήλωση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι οι επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ θα ενταθούν ακόμη περισσότερο.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε περισσότερους από 100 στόχους της Χεζμπολάχ, ανάμεσά τους αποθήκες όπλων, κέντρα διοίκησης και θέσεις που, όπως υποστήριξε, χρησιμοποιούνταν για «τρομοκρατική δραστηριότητα».

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στο χωριό Mashghara στην κοιλάδα Μπεκάα, ανάμεσά τους δύο παιδιά και μία γυναίκα. Άλλοι 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν.

Το λιβανέζικο πρακτορείο NNA μετέδωσε ότι αρκετές κατοικίες καταστράφηκαν από τις επιδρομές, ενώ βίντεο που κυκλοφόρησαν στα social media δείχνουν δρόμους γεμάτους συντρίμμια και κτίρια να φλέγονται.

Νωρίτερα, ισραηλινές επιθέσεις σκότωσαν έναν άνδρα και τη σύζυγό του στην πόλη Arab Salim, καθώς και δύο ακόμη ανθρώπους στο χωριό Kauthariyet El Rez.

Ο ισραηλινός στρατός έδωσε στη δημοσιότητα εναέρια πλάνα από τα πλήγματα στη Mashghara, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ όπου εντοπίστηκε ένοπλη δραστηριότητα.

Το νέο κύμα βομβαρδισμών σημειώθηκε μετά τη δήλωση Νετανιάχου ότι έδωσε εντολή στον στρατό να «πατήσει ακόμη πιο δυνατά το γκάζι» στις επιχειρήσεις κατά της Χεζμπολάχ.

«Θα τους καταφέρουμε συντριπτικό πλήγμα», ανέφερε χαρακτηριστικά σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του.

Οι δηλώσεις προκάλεσαν σκηνές πανικού στα νότια προάστια της Βηρυτού, προπύργιο της Χεζμπολάχ, όπου χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν την περιοχή φοβούμενοι νέες επιθέσεις.

Παρά την εκεχειρία που τέθηκε σε ισχύ στις 17 Απριλίου με αμερικανική διαμεσολάβηση, οι συγκρούσεις μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ συνεχίζονται σχεδόν καθημερινά, απειλώντας τις ευρύτερες διαπραγματεύσεις για αποκλιμάκωση στη Μέση Ανατολή.

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε επίσης ότι μέσα στη νύχτα έπληξε περισσότερες από 90 επιπλέον εγκαταστάσεις της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο, μεταξύ των οποίων αποθήκες όπλων, παρατηρητήρια και κέντρα επιχειρήσεων.

Λίβανος: Νέες εντολές εκκένωσης την Τρίτη

Το πρωί της Τρίτης, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξέδωσαν νέες εντολές εκκένωσης για περιοχές του Λιβάνου, κατηγορώντας τη Χεζμπολάχ ότι παραβιάζει τους όρους της εκεχειρίας.

Ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, συνταγματάρχης Avichay Adraee, δήλωσε ότι οι «συνεχείς παραβιάσεις» από τη Χεζμπολάχ δεν αφήνουν άλλη επιλογή στο Ισραήλ από το να συνεχίσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε ότι στόχευσε τρεις στρατιωτικές εγκαταστάσεις και μία βάση στο βόρειο Ισραήλ, υποστηρίζοντας ότι οι επιθέσεις έγιναν «σε απάντηση στις παραβιάσεις της εκεχειρίας από το Ισραήλ».

Η νέα κλιμάκωση έρχεται ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες για ευρύτερη συμφωνία αποκλιμάκωσης ανάμεσα στις ΗΠΑ, το Ισραήλ και το Ιράν.

Η απόφαση Νετανιάχου να εντείνει τις επιθέσεις ελήφθη μετά τον θάνατο Ισραηλινού στρατιώτη στον νότιο Λίβανο την Κυριακή, ανεβάζοντας σε 23 τον αριθμό των Ισραηλινών στρατιωτών που έχουν σκοτωθεί από την έναρξη των συγκρούσεων με τη Χεζμπολάχ στις 2 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, περισσότεροι από 3.185 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινά πλήγματα στο ίδιο διάστημα.

Η νέα κλιμάκωση έχει προκαλέσει αυξανόμενη ανησυχία στη διεθνή κοινότητα, καθώς απειλεί να τινάξει στον αέρα τις εύθραυστες συνομιλίες για τερματισμό των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή.

Η εκεχειρία ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χεζμπολάχ είχε τεθεί σε ισχύ στα μέσα Απριλίου με αμερικανική διαμεσολάβηση, ωστόσο έκτοτε οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για συνεχείς παραβιάσεις.

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι η Χεζμπολάχ συνεχίζει επιθέσεις με ρουκέτες και drones, συμπεριλαμβανομένων μη επανδρωμένων αεροσκαφών οπτικών ινών που, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, μπορούν να παρακάμπτουν τα συστήματα αεράμυνας.

Παράλληλα, η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς και στρατιωτικές επιχειρήσεις σε λιβανικό έδαφος, ιδιαίτερα στον νότο της χώρας.

Οι ισραηλινές επιθέσεις της Δευτέρας θεωρούνται από τις πιο εκτεταμένες από την έναρξη της εκεχειρίας, με το BBC να καταγράφει δεκάδες πλήγματα σε περίπου 50 διαφορετικές τοποθεσίες σε όλο τον Λίβανο.

Οι συγκρούσεις έχουν προκαλέσει μαζικές μετακινήσεις αμάχων και στις δύο πλευρές των συνόρων, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον νότιο Λίβανο επιδεινώνεται συνεχώς.

Η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα εύθραυστη, με φόβους ότι οποιοδήποτε νέο μεγάλο πλήγμα ή επίθεση θα μπορούσε να οδηγήσει σε γενικευμένη ανάφλεξη στην περιοχή.

Με πληροφορίες από BBC