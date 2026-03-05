Λίβανος: Τα ισραηλινά στρατεύματα έλαβαν εντολή να προχωρήσουν βαθύτερα

Τα ισραηλινά στρατεύματα που έχουν αναπτυχθεί στο νότιο τμήμα του Λιβάνου έλαβαν εντολή να προχωρήσουν βαθύτερα.

Στόχος της περαιτέρω ανάπτυξης είναι να επεκτείνουν τη ζώνη που ελέγχουν κατά μήκος των συνόρων, όπως ανακοίνωσε απόψε ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας του Ισραήλ.

«Ισχυρά πλήγματα, στην πρώτη γραμμή και βαθύτερα στο έδαφος του Λιβάνου. Έχω διατάξει τις (ισραηλινές) δυνάμεις να προχωρήσουν και να επεκτείνουν τη ζώνη ελέγχου κατά μήκος των συνόρων, ενώ παράλληλα θα διατηρήσουν θέσεις σε σημεία-κλειδιά στο νότιο τμήμα του Λιβάνου», δήλωσε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ.

Ανησυχία προκαλούν οι πρόσφατες δηλώσεις για τον Λίβανο

Το Ισραήλ προειδοποίησε νωρίτερα σήμερα τους κατοίκους του Λιβάνου να εγκαταλείψουν άμεσα τα νότια προάστια της Βηρυτού, προκαλώντας μαζική έξοδο από μεγάλο τμήμα της πρωτεύουσας.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, Αβιχάι Αντραΐ, κάλεσε τους πολίτες να μετακινηθούν προς τα ανατολικά και τα βόρεια, δημοσιεύοντας χάρτη με τέσσερις μεγάλες συνοικίες της πρωτεύουσας που, όπως είπε, πρέπει να εκκενωθούν.

«Σώστε τις ζωές σας, εκκενώστε αμέσως τα σπίτια σας», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε κίνηση προς τα νότια μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη ζωή των κατοίκων.

Ο Ισραηλινός υπουργός Οικονομικών Μπεζαλέλ Σμότριτς, σε βίντεο που δημοσίευσε από κοντά στα σύνορα με τον Λίβανο, δήλωσε ότι η περιοχή Νταχίγιε «σύντομα θα μοιάζει με τη Χαν Γιούνις στη Γάζα», αναφερόμενος στις εκτεταμένες καταστροφές που έχει προκαλέσει η στρατιωτική εκστρατεία του Ισραήλ κατά της Χαμάς.

«Θέλατε να φέρετε την κόλαση σε εμάς, αλλά τελικά φέρατε την κόλαση στους εαυτούς σας» είπε, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι του βόρειου Ισραήλ «θα ζουν σύντομα με ηρεμία, ειρήνη και ασφάλεια».