Λίβανος: Στους 31 οι νεκροί από τις επιθέσεις του Ισραήλ - Οι επιδρομές αναμένεται να ενταθούν

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον της Τεχεράνης και επέκτεινε την στρατιωτική του εκστρατεία, συμπεριλαμβάνοντας επιθέσεις εναντίον των υποστηριζόμενων από το Ιράν μαχητών της Χεζμπολάχ στο Λίβανο τη Δευτέρα.

Την ίδια ώρα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τόνισε ότι η αμερικανο-ισραηλινή στρατιωτική επίθεση εναντίον ιρανικών στόχων ενδέχεται να συνεχιστεί για εβδομάδες.

Οι επιθέσεις του Ισραήλ

Το Ισραήλ δήλωσε ότι επιτίθεται σε τοποθεσίες που συνδέονται με τους σιίτες μουσουλμάνους μαχητές της Χεζμπολάχ στο Λίβανο, έναν από τους κύριους συμμάχους της Τεχεράνης στη Μέση Ανατολή, μετά την αναγνώριση από τη Χεζμπολάχ ότι εκτόξευσε πυραύλους και drones προς το Ισραήλ ως αντίποινα για τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ.

Το Ισραήλ πραγματοποίησε αεροπορικές επιθέσεις στα νότια προάστια της Βηρυτού που ελέγχονται από τη Χεζμπολάχ, με περισσότερες από δώδεκα εκρήξεις να συγκλονίζουν την πρωτεύουσα του Λιβάνου. Το Ισραήλ δήλωσε ότι επιτέθηκε επίσης σε ανώτερους μαχητές της Χεζμπολάχ κοντά στη Βηρυτό.

Οι αμοιβαίες επιθέσεις της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ, που ακολουθούν την εκεχειρία που μεσολάβησε η ΗΠΑ το 2024, διευρύνουν τη σύγκρουση που έχει εξαπλωθεί σε όλη τη Μέση Ανατολή από το Σάββατο, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, προκαλώντας ραγδαία άνοδο των τιμών του πετρελαίου και διαταράσσοντας τις αεροπορικές μεταφορές.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι η Χεζμπολάχ είναι «πλήρως υπεύθυνη για οποιαδήποτε κλιμάκωση» και προειδοποίησε τους κατοίκους δεκάδων χωριών στο νότιο και ανατολικό Λίβανο να εκκενώσουν τις περιοχές τους.

Λίγο μετά τις 7:00 π.μ. (τοπική ώρα) ήχησαν σειρήνες αεροπορικής επιδρομής σε ολόκληρο το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένων του Τελ Αβίβ και της Ιερουσαλήμ, προειδοποιώντας για νέα ιρανική επίθεση.

Μια νέα σειρά πυραύλων εκτοξεύεται από κεντρικές περιοχές του Ιράν προς «εχθρικές θέσεις», ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν το πρωί της Δευτέρας.

Στους 31 οι νεκροί από τα πλήγματα στον Λίβανο

Οι λιβανικές αρχές έκαναν λόγο για τουλάχιστον 31 νεκρούς και 149 τραυματίες μετά τις επιθέσεις του Ισραήλ.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν στη διάρκεια της νύκτας ισχυρές εκρήξεις στη Βηρυτό και είδαν πολλές οικογένειες να διαφεύγουν από το νότιο τμήμα της χώρας με αυτοκίνητα, μερικά από τα οποία είχαν δεμένα στρώματα στην οροφή τους.

Φωτ. ΕΡΑ

Φωτ. ΕΡΑ

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε τους κατοίκους περίπου πενήντα χωριών σε όλο τον Λίβανο να απομακρυνθούν «τουλάχιστον 1.000 μέτρα» από κάθε πολυκατοικία ενόψει βομβαρδισμών.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε στη συνέχεια ότι οι επιδρομές στο Λίβανο θα ενταθούν σήμερα.

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού, ο στρατηγός Εγιάλ Ζαμίρ, δήλωσε σήμερα ότι τα πλήγματα που διεξήχθησαν στον Λίβανο κατά της λιβανικής φιλοϊρανικής σιιτικής οργάνωσης Χεζμπολάχ μπορεί να διαρκέσουν «πολλές ημέρες».

«Εξαπολύσαμε μια επιθετική εκστρατεία κατά της Χεζμπολάχ», δήλωσε ο στρατηγός Ζαμίρ σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τον ισραηλινό στρατό.

«Οφείλουμε να προετοιμαστούμε για αρκετές ημέρες μαχών, ίσως πολλές», πρόσθεσε.

Οι πρώτες απώλειες για τις ΗΠΑ

Τα πρώτα θύματα των ΗΠΑ στην εκστρατεία, συμπεριλαμβανομένων των θανάτων τριών στρατιωτικών, επιβεβαιώθηκαν την Κυριακή.

Δύο αξιωματούχοι των ΗΠΑ, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, δήλωσαν στο Reuters ότι οι Αμερικανοί στρατιωτικοί σκοτώθηκαν σε μια βάση στο Κουβέιτ.

Ο Τραμπ αποτίμησε φόρο τιμής στους τρεις νεκρούς ως «αληθινούς Αμερικανούς πατριώτες», αλλά προειδοποίησε ότι πιθανότατα θα υπάρξουν περισσότερες απώλειες. «Έτσι είναι τα πράγματα», είπε.

Μια παρατεταμένη στρατιωτική εκστρατεία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πολιτικό κίνδυνο για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα του Τραμπ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών στις ΗΠΑ, οι οποίες θα μπορούσαν να αποφασίσουν τη μοίρα του Κογκρέσου. Μόνο περίπου ένας στους τέσσερις Αμερικανούς εγκρίνει την επιχείρηση, σύμφωνα με δημοσκόπηση του Reuters/Ipsos την Κυριακή.

Ωστόσο, σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, ο Τραμπ υποσχέθηκε ότι οι στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν θα συνεχιστούν έως ότου «επιτευχθούν όλοι οι στόχοι μας», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Είπε ότι η επίθεση είχε μέχρι στιγμής εξαλείψει την ιρανική στρατιωτική διοίκηση και κατέστρεψε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία και ένα ναυτικό κτίριο.

«Καλώ όλους τους Ιρανούς πατριώτες που λαχταρούν την ελευθερία να αδράξουν αυτή τη στιγμή, να είναι γενναίοι, να είναι τολμηροί, να είναι ηρωικοί και να πάρουν πίσω τη χώρα τους», είπε ο Τραμπ στο προηχογραφημένο βίντεο. «Η Αμερική είναι μαζί σας».

Σε συνεντεύξεις με πολλά μέσα ενημέρωσης, ο Τραμπ είπε ότι η στρατιωτική εκστρατεία κατά του Ιράν θα μπορούσε να συνεχιστεί για τουλάχιστον τέσσερις εβδομάδες.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP