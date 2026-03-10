Λίβανος: «Σκοτώθηκαν τέσσερις Ιρανοί διπλωμάτες», λέει ο πρέσβης του Ιράν στον ΟΗΕ

Τέσσερις Ιρανοί διπλωμάτες δολοφονήθηκαν την Κυριακή στον Λίβανο μετά από ισραηλινό πλήγμα σε ξενοδοχείο της Βηρυτού, σύμφωνα με τον πρέσβη του Ιράν στον ΟΗΕ.

Ειδικότερα, στην επιστολή του προς τον γενικό γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας και την πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο Αμίρ Σαΐντ Ιραβανί ανέφερε ότι «τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, 8 Μαρτίου 2026, το ισραηλινό καθεστώς εξαπέλυσε προμελετημένη τρομοκρατική επίθεση εναντίον του ξενοδοχείου Ramada στη Βηρυτό, κατά την οποία δολοφονήθηκαν τέσσερις διπλωμάτες της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν».

Ο ίδιος πρόσθεσε, ότι: «Η στοχευμένη δολοφονία τεσσάρων Ιρανών διπλωματών που υπηρετούσαν ως επίσημοι εκπρόσωποι κυρίαρχου κράτους-μέλους (του ΟΗΕ) στο έδαφος ενός άλλου κυρίαρχου κράτους, συνιστά σοβαρή τρομοκρατική ενέργεια και κατάφωρη παραβίαση του διεθνούς δικαίου» και πως: «Το ισραηλινό καθεστώς ευθύνεται εξ ολοκλήρου για τη διάπραξη αυτού του εγκλήματος πολέμου και πρέπει να λογοδοτήσει».

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) έχουν αναλάβει την ευθύνη για την αεροπορική επιδρομή σε κεντρική συνοικία της Βηρυτού, κάνοντας λόγο για «πλήγμα ακριβείας» που είχε στόχο υψηλόβαθμα στελέχη της επίλεκτης Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν.

Λίβανος: Η επίθεση στο ξενοδοχείο της 4 αστέρων της Βηρυτού

Ήταν περίπου 01:30 το πρωί όταν μια δυνατή έκρηξη αναστάτωσε τη συνοικία Raouche, στην καρδιά της Βηρυτού. Η ισραηλινή επίθεση στο τεσσάρων αστέρων ξενοδοχείο Ramada Plaza σηματοδότησε την πρώτη φορά -σε αυτόν τον πόλεμο- που η ισραηλινή βομβιστική εκστρατεία χτύπησε το κέντρο της πόλης - μια πολυσύχναστη παραθαλάσσια περιοχή γεμάτη εστιατόρια και ξενοδοχεία.

«Στο εσωτερικό του, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, βρισκόταν σε εξέλιξη μια μυστική συνάντηση Ιρανών πρακτόρων», αναφέρει το BBC.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η επίθεση σημειώθηκε χωρίς προειδοποίηση και «τόσο οι ντόπιοι όσο και οι εκτοπισμένοι που διέμεναν στην περιοχή έτρεξαν στα παράθυρα και τα μπαλκόνια τους για να δουν τι είχε συμβεί». Όσοι βρίσκονταν στους δρόμους της περιοχής, έπεσαν στο έδαφος για να προστατευτούν.

Ο Λίβανος έχει δεχτεί εκατοντάδες ισραηλινές επιθέσεις από την επανέναρξη των συρράξεων και πολλές από τις επιθέσεις κατέστρεψαν ολόκληρα κτίρια. Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, έχουν σκοτωθεί σχεδόν 500 άτομα.





Με πληροφορίες από BBC, ΑΠΕ-ΜΠΕ