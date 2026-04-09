Λίβανος: Ο πρωθυπουργός ζητά από το Πακιστάν να επιβεβαιώσει ότι η κατάπαυση του πυρός αφορά και τη χώρα του

Ο Λίβανος δέχθηκε άνευ προηγουμένου επιθέσεις από το Ισραήλ παρά την εκεχειρία με το Ιράν.

Η Τεχεράνη να απειλεί ότι θα αποχωρήσει από τη συμφωνία με τις ΗΠΑ αν δεν σταματήσουν τα πλήγματα στον Λίβανο, τα οποία σύμφωνα με πληροφορίες στοίχισαν τη ζωή σε περισσότερους από 200 ανθρώπους.

Σήμερα, ο πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, ζήτησε σήμερα από τον Πακιστανό ομόλογό του να επιβεβαιώσει ότι η χώρα του συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ. Μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχαν, ο Σαλάμ ζήτησε να επιβεβαιωθεί ότι η συμφωνία αφορά και τον Λίβανο, ώστε να αποφευχθεί μια επανάληψη «των ισραηλινών επιθέσεων».

Λίβανος: Ισραήλ και ΗΠΑ λένε ότι δεν περιλαμβάνεται στη συμφωνία με το Ιράν

Στην ανακοίνωση που εξέδωσε το γραφείο του Σεχμπάζ Σαρίφ, αναφέρεται ότι: «Το Πακιστάν κατέβαλε ειλικρινείς προσπάθειες για την περιφερειακή ειρήνη και υπό αυτό το πνεύμα οργανώνονται οι ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ» και καταδικάζεται «η συνεχιζόμενη επιθετικότητα του Ισραήλ εναντίον του Λιβάνου»

Ο Πακιστανός πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτη ότι το Ιράν, οι ΗΠΑ «καθώς οι σύμμαχοί τους» αποδέχτηκαν την κατάπαυση του πυρός παντού, «συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου». Ωστόσο, Ισραηλινοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι διέψευσαν ότι η συμφωνία αφορά και τον Λίβανο.

Μετά το Παρίσι και το Λονδίνο, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας είπε και αυτή σήμερα ότι η κατάπαυση του πυρός θα πρέπει «να συμπεριλάβει τον Λίβανο».



Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ