Λίβανος: Ο ισραηλινός στρατός διευρύνει την εντολή του για εκκένωση περιοχών στα νότια

Ο ισραηλινός στρατός διεύρυνε την εντολή του για εκκένωση περιοχών προς τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου.

Η εντολή σχεδόν διπλασιάζει προς τον βορρά τη ζώνη που οι κάτοικοι πρέπει να εγκαταλείψουν, καθώς το Ισραήλ ετοιμάζεται να διεξάγει επιχειρήσεις κατά του ισλαμιστικού κινήματος Χεζμπολάχ, το οποίο υποστηρίζεται από το Ιράν.

Η ειδοποίηση του Ισραήλ για τον Λίβανο

«Κατεπείγουσα προειδοποίηση προς τους κατοίκους του νοτίου Λιβάνου. Οι τρομοκρατικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τον ισραηλινό στρατό να δράσει αποφασιστικά εναντίον του», έγραψε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, συνταγματάρχης Αβισάι Αντράε.

Πρόσθεσε ότι οι κάτοικοι του νοτίου Λιβάνου πρέπει «να μετακινηθούν αμέσως βορείως του ποταμού Ζαχράνι» που ρέει περίπου 40 χιλιόμετρα βορείως των συνόρων με το Ισραήλ.

Οι εντολές του ισραηλινού στρατού για εκκένωση περιοχών ενόψει πληγμάτων κατά της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο αφορούσαν έως τώρα κυρίως τις περιοχές που βρίσκονται νοτίως του ποταμού Λιτάνι, περίπου 30 χλμ. βορείως των συνόρων.

Οι νέες περιοχές, που σημαδεύονται με κόκκινο χρώμα σε χάρτη με τον οποίο συνοδεύει το μήνυμά του ο εκπρόσωπος του στρατού, δείχνουν ότι ο ισραηλινός στρατός έχει πλέον διατάξει την απομάκρυνση ανθρώπων από το 10% του εδάφους του Λιβάνου.