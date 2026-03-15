Λίβανος: Νεκρό ηγετικό στέλεχος της Χαμάς σε ισραηλινό πλήγμα

Ηγετικό στέλεχος της Χαμάς φέρεται να σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα νωρίς σήμερα το πρωί στη Σιδώνα, στον νότιο Λίβανο.

Την είδηση μετέφερε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP), επικαλούμενο πηγή της παλαιστινιακής οργάνωσης, συμμάχου της Χεζμπολάχ του Λιβάνου.

«Ένα ηγετικό στέλεχος της Χαμάς, ο Ουισάμ Ταχά, σκοτώθηκε σήμερα το πρωί στη Σιδώνα», δήλωσε ανώνυμα η πηγή.

Νωρίτερα σήμερα, ενώ ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή βρίσκεται σε εξέλιξη για περισσότερες από 15 ημέρες, ένα πλήγμα χτύπησε διαμέρισμα σε περιοχή κοντά σε αυτήν την πόλη –τη μεγαλύτερη του νότιου Λιβάνου– όπου φιλοξενούνται οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι της χώρας.

Τα πλήγματα από το Ισραήλ εναντίον της συγκεκριμένης περιοχής συνεχίζονται αδιάκοπα, με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις να υποστηρίζουν ότι στόχος είναι η Χαμάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ