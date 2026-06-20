Λίβανος: Νεκρή σε ισραηλινό πλήγμα ακτιβίστρια που αφιέρωσε τη ζωή της στις χελώνες Καρέτα καρέτα

Η Μόνα Χαλίλ, μία από τις πιο γνωστές μορφές του περιβαλλοντικού κινήματος στον Λίβανο και πρωτοπόρος στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών της χώρας, πέθανε σε ηλικία 76 ετών από τα τραύματα που υπέστη μετά από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα

Η Μόνα Χαλίλ, μία από τις πιο γνωστές μορφές του περιβαλλοντικού κινήματος στον Λίβανο και πρωτοπόρος στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών της χώρας, πέθανε σε ηλικία 76 ετών από τα τραύματα που υπέστη μετά από ισραηλινό αεροπορικό πλήγμα.

Σύμφωνα με φίλους και συνεργάτες της, η Χαλίλ τραυματίστηκε σοβαρά όταν η κατοικία της, κοντά στην παραθαλάσσια πόλη της Τύρου, χτυπήθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Μεταφέρθηκε σε μονάδα εντατικής θεραπείας στη Βηρυτό, όπου τελικά υπέκυψε στα τραύματά της. Η βοηθός της, μια γυναίκα από την Αιθιοπία, υπέστη εγκαύματα αλλά αναρρώνει.

Η Χαλίλ είχε αφιερώσει περισσότερες από δύο δεκαετίες στην προστασία των θαλάσσιων χελωνών που φωλιάζουν στις ακτές του νοτίου Λιβάνου. Από το σπίτι της, γνωστό ως Orange House Project, φιλοξενούσε εθελοντές από όλο τον κόσμο και συντόνιζε δράσεις για την παρακολούθηση και προστασία των φωλιών τους σε μια παραλία μήκους περίπου ενάμιση χιλιομέτρου.

Η σχέση της με το εγχείρημα ξεκίνησε το 1999, λίγο μετά την επιστροφή της από την Ολλανδία, όπου είχε ζήσει κατά τη διάρκεια του λιβανικού εμφυλίου πολέμου. Όπως είχε διηγηθεί η ίδια, όλα άρχισαν όταν συνάντησε τυχαία μια θαλάσσια χελώνα να σκάβει τη φωλιά της στην άμμο.

Από εκείνη τη στιγμή αποφάσισε να αφιερώσει τη ζωή της στην προστασία των χελωνών καρέτα-καρέτα και των πράσινων θαλάσσιων χελωνών που αναπαράγονται κατά μήκος των ακτών της περιοχής.

Το Orange House Project εξελίχθηκε σταδιακά σε ένα από τα πιο γνωστά κέντρα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στον Λίβανο. Επισκέπτες από το εξωτερικό ταξίδευαν μέχρι την Τύρο για να γνωρίσουν από κοντά το έργο της Χαλίλ, να συμμετάσχουν στην προστασία των χελωνών και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να παρακολουθήσουν την εκκόλαψη των αυγών τους.

Η πορεία της, ωστόσο, δεν ήταν πάντοτε εύκολη. Στα πρώτα χρόνια του εγχειρήματος βρέθηκε αντιμέτωπη με αντιδράσεις από τοπικά συμφέροντα, μεταξύ των οποίων κατασκευαστές και ψαράδες που χρησιμοποιούσαν καταστροφικές πρακτικές αλιείας. Η ίδια υπήρξε ένθερμη πολέμιος της αλιείας με εκρηκτικά, μιας πρακτικής που προκαλούσε σοβαρές ζημιές στο θαλάσσιο οικοσύστημα.

Το σπίτι της είχε υποστεί ζημιές και κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ το 2006. Παρά τις επανειλημμένες συγκρούσεις στην περιοχή και τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε, η Χαλίλ επέλεξε να παραμείνει στον τόπο της και να συνεχίσει το έργο της.

Σε συνέντευξή της το 2017 είχε δηλώσει ότι δεν είχε χάσει την ελπίδα για την προστασία των θαλάσσιων χελωνών και ότι σκόπευε να συνεχίσει όσο της το επέτρεπαν οι δυνάμεις της.

Ο θάνατός της προκάλεσε συγκίνηση σε περιβαλλοντικές οργανώσεις του Λιβάνου. Η οργάνωση Green Southerners χαρακτήρισε τη Χαλίλ μία από τις σημαντικότερες φωνές για την προστασία της θαλάσσιας ζωής και της βιοποικιλότητας στη χώρα, υποστηρίζοντας ότι το έργο της ενέπνευσε ολόκληρες γενιές Λιβανέζων να ενδιαφερθούν για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Ανάλογο ήταν και το μήνυμα της οργάνωσης Live Love Beirut, η οποία ανέφερε ότι η Χαλίλ αφήνει πίσω της μια κληρονομιά που θα συνεχίσει να επηρεάζει τις επόμενες γενιές.

Με πληροφορίες από Guardian