Λίβανος: Ισραηλινός στρατιώτης χτύπησε με σφυρί άγαλμα του Ιησού

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν χθες Κυριακή ότι στρατιώτης τους προκάλεσε φθορές σε άγαλμα που αναπαριστούσε τον Ιησού στον νότιο Λίβανο.

Ο στρατός του Ισραήλ διαβεβαίωσε πως αντιμετωπίζει το συμβάν με «μεγάλη αυστηρότητα».

Λίβανος: Φωτογραφία δείχνει τον Ισραηλινό στρατιώτη να χτυπά το άγαλμα του Ιησού

Το επιτελείο ανέφερε μέσω X ότι η συμπεριφορά του στρατιώτη δεν συνάδει με τις «αξίες» που αναμένει να εφαρμόζουν τα μέλη των ενόπλων δυνάμεων.

Στη φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε στα social, εικονίζεται ένστολος να χτυπά με σφυρί πεσμένο άγαλμα που εικονίζει τον Ιησού πάνω στον Σταυρό. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της έρευνας που διενεργείται, πρόσθεσε, ο στρατιώτης συμμετέχει σε επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο.

Σύμφωνα με το ανακοινωθέν, θα ληφθούν τα προσήκοντα μέτρα σε βάρος όσων ενέχονται στο συμβάν και θα προσφερθεί βοήθεια στην κοινότητα για την αποκατάσταση του θρησκευτικού συμβόλου.

Λίβανος: Χριστιανός ο ένας στους τρεις

Περίπου ο ένας στους τρεις πολίτες του Λιβάνου είναι χριστιανός.

Το συμβάν αποκαλύφθηκε μερικές ημέρες αφού ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και το σιιτικό κίνημα του Λιβάνου, τη Χεζμπολάχ, που χαρακτηρίζεται προσκείμενο στο Ιράν.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου όμως, διεμήνυσε πως ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει σε αυτή που αποκαλεί «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως συνεχίζει να καταστρέφει «τρομοκρατικές υποδομές» της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο και δεν έχει «πρόθεση» να προκαλέσει φθορές σε πολιτικές υποδομές, ιδίως χώρους λατρείας ή θρησκευτικά σύμβολα.