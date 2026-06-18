Λίβανος: Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιχειρήσεις παρά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

Το Ισραήλ δεν σκοπεύει να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στο νότιο Λίβανο, παρά τη συμφωνία 14 σημείων που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν και η οποία προβλέπει την άμεση παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Al Jazeera έχει ήδη σκοτωθεί ένα άτομο στο Λίβανο, καθώς συνεχίζεται η εισβολή στο νότο.

Ο ισραηλινός στρατός δημοσίευσε έναν χάρτη στον οποίο εμφανίζονται, όπως ισχυρίζεται, οι τρέχουσες θέσεις των δυνάμεών του στο νότιο Λίβανο, οι οποίες εκτείνονται περίπου 10 χλμ. (6,2 μίλια) μέσα στο λιβανικό έδαφος.

Οι στρατιώτες βρίσκονται «στην καθορισμένη περιοχή επιχειρήσεων στο νότιο Λίβανο και θα συνεχίσουν να εξουδετερώνουν τις απειλές», όπως αναφέρεται σε σχετική δήλωση.

Τι προβλέπει η συμφωνία για τον Λίβανο; - «Έτοιμοι για εκ νέου αποκλεισμό» οι Αμερικανοί αν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του

Παρόλα αυτά, η συμφωνία 14 σημείων που υπογράφηκε από τις ΗΠΑ και το Ιράν προβλέπει «την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου».

Και οι σχέσεις της διοίκησης Τραμπ με την Τεχεράνη εξακολουθούν να είναι εύθραστες. Νωρίτερα, ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα είναι έτοιμες να ξαναρχίσουν τις στρατιωτικές ενέργειες και να επιβάλουν εκ νέου αποκλεισμό, εάν το Ιράν δεν τηρήσει τις δεσμεύσεις του στο πλαίσιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν.

«Ο πρόεδρος έχει επισημάνει ότι θα είμαστε έτοιμοι να ξαναρχίσουμε, εάν, εντός του χρονοδιαγράμματος αυτών των ⁠διαπραγματεύσεων, το Ιράν δεν ⁠κάνει αυτό που λέει ότι θα κάνει», δήλωσε ο Χέγκσεθ στις Βρυξέλλες μετά τη συνάντησή του με τους υπουργούς Άμυνας του ΝΑΤΟ. «Εάν το Ιράν δεν συμμορφωθεί, τότε είμαστε απολύτως σε θέση να επιβάλουμε εκ νέου έναν αδιάβλητο αποκλεισμό», πρόσθεσε.

Το Ισραήλ διεξάγει «σκληρές διαπραγματεύσεις» με τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με τη συνέχιση της ανάπτυξης των στρατευμάτων του στο νότιο Λίβανο.

Ένας ανώνυμος υψηλόβαθμος αξιωματούχος «κοντά» στον πρωθυπουργό Νετανιάχου δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να υποχωρήσει από τη θέση του όσον αφορά τη διατήρηση των δυνάμεών της στην περιοχή.

Τι περιλαμβάνει η συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν σύμφωνα με την κυβέρνηση Τραμπ

Διαψεύδοντας τα δημοσιεύματα περί δημιουργίας επενδυτικού κεφαλαίου ύψους 300 δισ. δολαρίων για την ανασυγκρότηση του Ιράν, η κυβέρνηση Τραμπ δημοσίευσε, μέσω της φιλικά προσκείμενης προς αυτήν New York Post, το πλήρες σχέδιο των 14 σημείων για τη σύναψη Μνημονίου Κατανόησης με την Τεχεράνη. Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του μνημονίου κατανόησης ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ιράν, όπως ενέκρινε σχετικά η κυβέρνηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ:

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και οι σύμμαχοί τους στον τρέχοντα πόλεμο, με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου Κατανόησης (MOU), δηλώνουν την άμεση και μόνιμη παύση των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, και δεσμεύονται ότι από εδώ και στο εξής δεν θα ξεκινήσουν πόλεμο ή στρατιωτική επιχείρηση η μία εναντίον της άλλης. Δεσμεύονται επίσης να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας και να διασφαλίσουν την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τη μόνιμη λήξη του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και τις υπόλοιπες διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν δεσμεύονται να σέβονται αμοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της άλλης πλευράς και να απέχουν από κάθε ανάμειξη στις εσωτερικές υποθέσεις της. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διαπραγματευτούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης. Αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ξεκινήσουν τη σταδιακή άρση του ναυτικού αποκλεισμού και κάθε άλλου εμποδίου που επιβάλλουν στο Ιράν. Ο αποκλεισμός θα τερματιστεί πλήρως εντός 30 ημερών. Κατά το διάστημα αυτό, η ναυσιπλοΐα θα επανέρχεται σταδιακά στα προπολεμικά επίπεδα. Οι ΗΠΑ δεσμεύονται επίσης να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την περιοχή γύρω από το Ιράν εντός 30 ημερών από την υπογραφή της τελικής συμφωνίας. Με την υπογραφή του μνημονίου, το Ιράν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντίστροφα, χωρίς χρεώσεις, για διάστημα 60 ημερών. Η εμπορική ναυσιπλοΐα θα επανεκκινήσει άμεσα, ενώ οι τεχνικές και στρατιωτικές εργασίες αποναρκοθέτησης και αποκατάστασης θα ολοκληρωθούν εντός 30 ημερών. Το Ιράν θα ξεκινήσει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν και άλλα κράτη του Κόλπου για το μελλοντικό καθεστώς διοίκησης και παροχής ναυτικών υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, να καταρτίσουν οριστικό σχέδιο οικονομικής ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Ιράν, ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Ο μηχανισμός εφαρμογής του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας μέσα σε 60 ημέρες. Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν όλες τις απαραίτητες άδειες, εξαιρέσεις και εγκρίσεις για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να τερματίσουν κάθε μορφή κυρώσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των κυρώσεων που συνδέονται με αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΕ, καθώς και όλων των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων, πρωτογενών και δευτερογενών, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί στην τελική συμφωνία. Οι δύο πλευρές αναγνωρίζουν τη σημασία του ζητήματος και δεσμεύονται να το αντιμετωπίσουν άμεσα στις διαπραγματεύσεις. Το Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφωνούν να καθορίσουν τον τρόπο διαχείρισης των αποθεμάτων εμπλουτισμένου υλικού μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, με ελάχιστη απαίτηση τη μείωση του βαθμού εμπλουτισμού επί τόπου υπό την εποπτεία του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας (IAEA). Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου και άλλα θέματα που σχετίζονται με τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν, στο πλαίσιο ενός αμοιβαία αποδεκτού πλαισίου που θα περιληφθεί στην τελική συμφωνία. Μέχρι να επιτευχθεί η τελική συμφωνία, οι δύο πλευρές δεσμεύονται να διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς. Το Ιράν θα διατηρήσει αμετάβλητο το πυρηνικό του πρόγραμμα και οι ΗΠΑ δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα αναπτύξουν επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται ότι αμέσως μετά την υπογραφή του μνημονίου και μέχρι την πλήρη άρση των κυρώσεων, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών θα εκδίδει εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων τους, καθώς και όλες τις συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών συναλλαγών, ασφαλίσεων και μεταφορών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του Ιράν. Οι δύο πλευρές θα συμφωνήσουν στη διαδικασία αποδέσμευσης των πόρων αυτών κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Τα ποσά αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται χωρίς περιορισμούς για πληρωμές σε οποιονδήποτε τελικό δικαιούχο ορίζεται από την Κεντρική Τράπεζα του Ιράν. Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν όλες τις απαιτούμενες άδειες και εγκρίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν συμφωνούν στη δημιουργία εκτελεστικού μηχανισμού που θα παρακολουθεί την εφαρμογή του παρόντος μνημονίου και τη συμμόρφωση των δύο πλευρών με την τελική συμφωνία. Μετά την υπογραφή του μνημονίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αρχίσει η εφαρμογή των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11 και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, οι δύο πλευρές θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις αποκλειστικά για τα υπόλοιπα σημεία της τελικής συμφωνίας.

Με πληροφορίες από Al Jazeera