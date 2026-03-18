Λίβανος: Η στιγμή που 22ώροφο κτίριο στη Βηρυτό καταρρέει μέσα σε δευτερόλεπτα

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή διανύει τη 19η ημέρα, με τον Λίβανο να βρίσκεται, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των ισραηλινών επιθέσεων.

Βίντεο που κυκλοφορούν τις τελευταίες ώρες από τη Βηρυτό αποτυπώνουν την ένταση των βομβαρδισμών και τις καταστροφικές συνέπειες για τον αστικό ιστό.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πλάνα, αεροπορική επιδρομή του ισραηλινού στρατού πλήττει πολυώροφο κτίριο, το οποίο καταρρέει ολοκληρωτικά μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, σαν χάρτινος πύργος. Η έκρηξη είναι ισχυρή και ακολουθεί άμεση καθίζηση της κατασκευής, με σύννεφα σκόνης να καλύπτουν την περιοχή.

Σύμφωνα με ανταποκριτές του BBC, ο ήχος της έκρηξης ακούστηκε γύρω στις 05:00 τοπική ώρα (03:00 GMT). Περίπου μία ώρα νωρίτερα, ο ισραηλινός στρατός είχε εκδώσει προειδοποίηση για εκκένωση του κτιρίου και των γύρω περιοχών, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για εγκατάσταση που συνδέεται με τη Χεζμπολάχ.

Απεσταλμένος του Mega στην πρωτεύουσα του Λιβάνου, αναφέρει ότι ήταν κτίριο 22 ορόφων που κάλυπτε ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο και πως αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που οι IDF χτυπούν το κτίριο.

Οι επιδρομές συνεχίζονται όχι μόνο σε περιοχές όπου η Χεζμπολάχ έχει ισχυρή παρουσία, αλλά και σε σημεία μακριά από τα βασικά της προπύργια, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλεια των αμάχων.

Η σύγκρουση στον Λίβανο κλιμακώθηκε στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε πυραυλικές επιθέσεις κατά του Ισραήλ, σε ένδειξη στήριξης προς το Ιράν. Το Ισραήλ απάντησε με εκτεταμένους βομβαρδισμούς και στη συνέχεια με την ανάπτυξη χερσαίων δυνάμεων στο νότιο Λίβανο.

Τα νέα πλάνα από τη Βηρυτό επιβεβαιώνουν ότι η ένταση των επιχειρήσεων παραμένει υψηλή, με την καταστροφή υποδομών να συνεχίζεται και τον άμαχο πληθυσμό να βρίσκεται αντιμέτωπος με διαρκή κίνδυνο.

Με πληροφορίες από BBC