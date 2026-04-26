Λίβανος: Η Χεζμπολάχ κατηγορεί το Ισραήλ για παραβίαση της εκεχειρίας

Η Χεζμπολάχ δήλωσε σήμερα ότι θα συνεχίσει να απαντά στις «παραβιάσεις» της εκεχειρίας από το Ισραήλ, απορρίπτοντας τις κατηγορίες του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, σύμφωνα με τις οποίες το φιλοϊρανικό κίνημα θέτει σε κίνδυνο την κατάπαυση του πυρός.

Σε ανακοίνωση, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι οι επιθέσεις της κατά των ισραηλινών στόχων στον Λίβανο και στο Ισραήλ ήταν μια «μόνιμη απάντηση στις συνεχιζόμενες παραβιάσεις της εκεχειρίας από τον εχθρό ήδη από την πρώτη ημέρα της ανακοίνωσης της προσωρινής εκεχειρίας».

Οι παραβιάσεις αυτές «θα βρουν απέναντί τους την απάντηση και την αντίσταση» της Χεζμπολάχ που είναι «έτοιμη να υπερασπιστεί το έδαφός της και τον λαό της», προσθέτει σε ανακοίνωση.

Νέα πλήγματα του Ισραήλ στον Λίβανο

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε την Κυριακή ότι πραγματοποίησε πλήγματα στον νότιο Λίβανο, παρά την ισχύουσα εκεχειρία.

Ο στρατός ισχυρίστηκε ότι οι δυνάμεις του έπληξαν μαχητές της Χεζμπολάχ και θέσεις όπλων, συμπεριλαμβανομένων εκτοξευτών ρουκετών και αποθηκών, καθώς οι μάχες εντάθηκαν τις τελευταίες ημέρες.

Νωρίτερα την Κυριακή, η Χεζμπολάχ δήλωσε ότι επιτέθηκε σε ισραηλινά στρατεύματα εντός του Λιβάνου, καθώς και στη δύναμη διάσωσης που έφτασε για να τα απομακρύνει.

Η εκεχειρία με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ – η οποία ξεκίνησε στις 16 Απριλίου και έχει παραταθεί έως τα μέσα Μαΐου – έχει επιφέρει σημαντική μείωση των εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της Χεζμπολάχ, αν και οι δύο πλευρές συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά, κατηγορώντας η μία την άλλη για παραβιάσεις.

Με πληροφορίες από AFP και Al Jazeera