Λίβανος: Η Χεζμπολάχ απέρριψε το σχέδιο εκεχειρίας που ανακοινώθηκε στις ΗΠΑ

Η Χεζμπολάχ προχώρησε στην απόρριψη του σχεδίου κατάπαυσης του πυρός που συμφωνήθηκε από τις κυβερνήσεις του Λιβάνου και του Ισραήλ σε συνομιλίες υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Παράλληλα, το Ισραήλ συνέχισε και σήμερα τις επιθέσεις στον νότιο Λίβανο, κάνοντας ξεκάθαρο ότι δεν πρόκειται να αποσυρθεί από τον νότο.

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν χθες να θέσουν σε εφαρμογή εκεχειρία, η οποία εξαρτάται από την «πλήρη παύση» των πυρών από τη Χεζμπολάχ.

Η συμφωνία εκεχειρίας εξαρτάται επίσης και από «την εκκένωση» της ζώνης νότια του ποταμού Λιτάνι, σε απόσταση περίπου 30 χιλιομέτρων βόρεια των συνόρων με το Ισραήλ, από μέλη της Χεζμπολάχ.

Η Χεζμπολάχ δεν συμμετείχε στις συνομιλίες αυτές.

Αντίθετη η Χεζμπολάχ με το σχέδιο εκεχειρίας μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ

Αντιδρώντας στην ανακοινωθείσα συμφωνία, ο ηγέτης του λιβανικού σιιτικού κινήματος Ναΐμ Κάσεμ δήλωσε ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν αναίσχυντες, απορρίπτοντας τη διακήρυξη της Ουάσινγκτον ως «οδικό χάρτη για την εξόντωση ενός τμήματος του λιβανέζικου λαού και την υποδούλωση του υπόλοιπου».

Χαρακτήρισε τη συμφωνία Ισραήλ και Λιβάνου «μια συνθηκολόγηση και μια ήττα», καλώντας την κυβέρνηση του Λιβάνου να «σταματήσει την παρωδία και τον εξευτελισμό των διαπραγματεύσεων» με το Ισραήλ.

«Όσο υπάρχει κατοχή, η αντίσταση θα συνεχιστεί», δήλωσε σε Κάσεμ σε γραπτή ανακοίνωσή του.

Υπογράμμισε ότι μια εκεχειρία πρέπει να περιλαμβάνει τον νότιο Λίβανο, όπου το Ισραήλ έχει καταλάβει μια αυτοανακηρυχθείσα ζώνη ασφαλείας, η οποία, όπως λέει, στοχεύει στην προστασία του βόρειου Ισραήλ από επιθέσεις της Χεζμπολάχ.

Ο επικεφαλής του λιβανικού φιλοϊρανικού κινήματος συμπλήρωσε ότι οι πόλεις στο βόρειο Ισραήλ δεν θα είναι ασφαλείς «όσο τα χωριά μας δεν είναι ασφαλή, βομβαρδίζονται, καταστρέφονται και ο λαός μας σκοτώνεται».

Ο διοικητής της Δύναμης Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν δήλωσε ότι «η ελάχιστη απαίτηση της αντίστασης» είναι η αποχώρηση του Ισραήλ στις θέσεις που κατείχε πριν από την έναρξη του πολέμου και την εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στον νότιο Λίβανο.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει προς το παρόν τις χερσαίες επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο και οι Λιβανέζοι κάτοικοι, οι οποίοι έχουν υποχρεωθεί από το Ισραήλ να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, δεν θα μπορούν να επιστρέψουν.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ανέφερε νωρίτερα ότι η συμφωνία στην Ουάσινγκτον αποτελεί «την τελευταία ευκαιρία για την επίτευξη μιας συνολικής και οριστικής εκεχειρίας» με το Ισραήλ.

Με πληροφορίες από Reuters και AFP

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