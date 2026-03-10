Λίβανος: Φέρεται να ζήτησε διαμεσολάβηση από τις ΗΠΑ για τον πόλεμο - «Το Ισραήλ να σταματήσει»

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Δευτέρας προς Τρίτη νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε κοινότητες στον νότιο και στον ανατολικό Λίβανο.

Πρόκειται για προπύργια της Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, μετέδωσε το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI.

Η ισραηλινή πολεμική αεροπορία βομβάρδισε πολλά χωριά στις περιοχές της Τύρου και της Τζαζίν (νότια) και δυτικά από την Μπεκάα (ανατολικά), σύμφωνα με το επίσημο λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων.

Στο μεταξύ, ο Λίβανος ζήτησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες να μεσολαβήσουν ώστε να ξεκινήσουν απευθείας ειρηνευτικές συνομιλίες με το Ισραήλ για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας.

Τις πληροφορίες μετέδωσε ο ενημερωτικός ιστότοπος Axios, επικαλούμενος πέντε πηγές που έχουν γνώση του θέματος. Οι απαντήσεις από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ήταν εντόνως επιφυλακτικές, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

ΕΕ για Λίβανο: «Το Ισραήλ να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του εκεί»

Από την πλευρά της, η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας δήλωσε ότι το Ισραήλ θα πρέπει να σταματήσει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον Λίβανο. Όπως τόνισε, η διπλωματία προσφέρει την καλύτερη ευκαιρία προκειμένου ο Λίβανος να μην βυθιστεί στο χάος.

«Η απόφαση της Χεζμπολάχ να επιτεθεί στο Ισραήλ, για να υποστηρίξει το Ιράν, θέτει σε κίνδυνο ολόκληρη την περιοχή», δήλωσε η Κάλας. «Το Ισραήλ έχει δικαίωμα στη νόμιμη άμυνα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο», συμπλήρωσε.

Ταυτόχρονα όμως, επισήμανε η Κάλας, η αντίδραση του Ισραήλ ήταν ιδιαίτερα σκληρή. «Τα αντίποινά του προκαλούν μαζικούς εκτοπισμούς και αποσταθεροποιούν περαιτέρω μια εύθραυστη κατάσταση», δήλωσε η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας.

Υπογράμμισε, τέλος, πως «η κυριαρχία και η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνονται σεβαστές».