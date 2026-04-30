Λίβανος: Εννέα νεκροί, εκ των οποίων δύο παιδιά, από ισραηλινές επιθέσεις

Τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας για τους θανάτους και τους τραυματισμούς στον Λίβανο, από τους νέους βομβαρδισμούς

The LiFO team
Ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα πραγματοποιούν ελιγμούς στην λιβανική πλευρά των συνόρων, όπως φαίνεται από την Άνω Γαλιλαία στο βόρειο Ισραήλ, στις 29 Απριλίου 2026 / Φωτ: EPA/ATEF SAFADI

Το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τον Λίβανο, παρά την εκεχειρία που ισχύει από τις 17 Απριλίου.

Σύμφωνα με νέα στοιχεία από το υπουργείο Υγείας, στις νέες αεροπορικές επιδρομές στα νότια που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο 24ωρο, σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι.

Ανάμεσα στους νεκρούς, βρίσκονται «δύο παιδιά και πέντε γυναίκες», όπως προκύπτει από τον προσωρινό απολογισμό του υπουργείου. Το υπουργείο ανέφερε επίσης 23 τραυματίες από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν καταδίκασε νωρίτερα τις «διαρκείς ισραηλινές παραβιάσεις» της εκεχειρίας και ζήτησε να ασκηθούν πιέσεις επί του Ισραήλ για να τηρήσει το διεθνές δίκαιο.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

