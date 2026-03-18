Λίβανος: Εκκένωση για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια στην αρχαία πόλη της Τύρου

Εντολή εκκένωσης, για πρώτη φορά μετά το 2006, έλαβαν από τις Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ οι κάτοικοι της Τύρου, καθώς μαίνεται η σύγκρουση ανάμεσα στο Τελ Αβίβ και στη Χεζμπολάχ στον Λίβανο.

Πρόκειται για μία πόλη με ιστορία χιλιάδων ετών, που φέρει μνημεία από τη φοινικική και ρωμαϊκή εποχή και περιλαμβάνει δύο τοποθεσίες ενταγμένες στη λίστα παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.

Ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού στα αραβικά, Αβιχάι Αντράε, κάλεσε τους κατοίκους της Τύρου και άλλων 11 περιοχών να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, υποστηρίζοντας ότι «οι δραστηριότητες της Χεζμπολάχ αναγκάζουν τον στρατό να δράσει». Στις περιοχές που επηρεάζονται περιλαμβάνονται και παλαιστινιακοί καταυλισμοί, όπως οι Αλ-Μπας, Μπουρτζ αλ-Σαμάλι και Ρασιντίγια.

Λίβανος: Πού βρίσκεται η Τύρος

Η Τύρος, περίπου 80 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού και κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, ήταν μέχρι πρόσφατα δημοφιλής τουριστικός προορισμός, γνωστός για τις παραλίες, τα εστιατόρια και τα αρχαιολογικά της μνημεία.

Ο πληθυσμός της αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολυθρησκευτικής σύνθεσης του Λιβάνου, με σιίτες και σουνίτες μουσουλμάνους αλλά και ελληνοκαθολικούς χριστιανούς.

Κατά τον πόλεμο του 2023 - 2024, περιοχές της πόλης που ελέγχονταν από τη Χεζμπολάχ είχαν δεχθεί σφοδρούς βομβαρδισμούς, ωστόσο τότε δεν είχαν δοθεί μαζικές εντολές εκκένωσης.

Λίβανος: Περίπου 1 εκατ. άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, περίπου ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μέσα σε λιγότερες από τρεις εβδομάδες συγκρούσεων, ενώ σχεδόν το 19% του πληθυσμού ζει σε πρόχειρα και υπερπλήρη καταλύματα, με περιορισμένη πρόσβαση σε νερό, υγειονομικές υπηρεσίες και βασικές υποδομές.

Το γραφείο ανθρωπίνων δικαιωμάτων του ΟΗΕ προειδοποιεί ότι οι εκτεταμένες εντολές εκκένωσης ενδέχεται να συνιστούν αναγκαστικό εκτοπισμό, κάτι που απαγορεύεται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο.

Οι συγκρούσεις κλιμακώθηκαν μετά από εκτοξεύσεις ρουκετών της Χεζμπολάχ προς το βόρειο Ισραήλ, σε αντίδραση σε κοινές επιχειρήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν στις αρχές Μαρτίου.

Με πληροφορίες από Sky News