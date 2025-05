«LFG!» – Ο Λευκός Οίκος του Τραμπ γράφει σαν 14χρονος στο Twitter

Ο επίσημος λογαριασμός του Λευκού Οίκου στο Χ (πρώην Twitter) πραγματοποίησε τη Δευτέρα μία ανάρτηση που, υπό άλλες συνθήκες, θα θεωρούνταν σημάδι κυβερνοεπίθεσης, όμως πλέον αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της επικοινωνιακής πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Σχολιάζοντας εξαγγελία του Τραμπ για μαζική μείωση στις τιμές των φαρμάκων, ο λογαριασμός White House στο Χ πανηγύρισε με το σύνθημα: «MONDAYS HAVE NEVER FELT SO GOOD! LFG!», συνοδευόμενο από ένα εορταστικό emoji.

Για τους μη μυημένους στη διαδικτυακή κουλτούρα, το «LFG» είναι ακρωνύμιο του «Let’s fucking go!», μια έκφραση που χρησιμοποιείται για να δηλώσει ενθουσιασμό, αλλά σπάνια συναντάται σε λογαριασμούς κρατικών θεσμών. Εκτός αν, φυσικά, ο εν λόγω θεσμός είναι ο σημερινός Λευκός Οίκος, ο οποίος εδώ και καιρό δίνει την εντύπωση ότι διαχειρίζεται τα social του ένας έφηβος που έχει περάσει υπερβολικά πολύ χρόνο στο Reddit.

Η ανάρτηση συνοδεύει δήλωση του Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social, όπου ο Αμερικανός πρόεδρος υποσχέθηκε μείωση 59% στις τιμές φαρμάκων, αλλά και μειώσεις σε καύσιμα, ενέργεια και άλλα είδη, με το μήνυμα: «NO INFLATION!!! LOVE, DJT» («Όχι πληθωρισμός!!! Με αγάπη, Ντόναλντ Τζ. Τραμπ») να δίνει τον τόνο.

Αυτή η προσέγγιση δεν είναι μεμονωμένη. Τον Μάιο, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε μια εικόνα του Τραμπ ως Jedi με κόκκινο φωτόσπαθο, με αφορμή την, επίσημα καθιερωμένη πλέον, Παγκόσμια Ημέρα Star Wars. Ωστόσο, η ανάρτηση είχε ως στόχο να υπενθυμίσει στους πολιτικούς του αντιπάλους, τους οποίους χαρακτήριζε «τρελαμένους ακροαριστερούς», ότι «δεν είναι η Αντίσταση, αλλά η Αυτοκρατορία».

Επιπλέον, τον Μάρτιο, ο Λευκός Οίκος δημοσίευσε ένα καρέ που είχε δημιουργηθεί με AI, το οποίο απεικόνιζε μια καταδικασμένη διακινητή φαιντανύλης να κλαίει μετά τη σύλληψή της από την Υπηρεσία Μετανάστευσης (ICE). Η εικόνα, εμπνευσμένη από το στυλ των ταινιών του Studio Ghibli, προκάλεσε ποικίλες αντιδράσεις, με πολλούς να αμφισβητούν την καταλληλότητα τέτοιων αναρτήσεων από επίσημους κρατικούς λογαριασμούς.

Φαίνεται, λοιπόν, ότι η χρήση τέτοιων memes και αναφορών στην ποπ κουλτούρα έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος της επικοινωνιακής στρατηγικής της κυβέρνησης Τραμπ.

Όπως σχολίασε η πολιτική αναλύτρια Tara Setmayer στον Guardian: «Ο Τραμπ έχει μετατρέψει την προεδρική επικοινωνία σε ένα θέαμα που θυμίζει WWE, δίνοντας προτεραιότητα στο σοκ και το θέαμα αντί για την αλήθεια και τον σεβασμό προς το αξίωμα».

Εκτός από τον σεβασμό προς το αξίωμα του Αμερικανού προέδρου, ο Τραμπ, ή τουλάχιστον η επικοινωνιακή του ομάδα, δεν φάνηκε να υπολογίζει ιδιαίτερα ούτε αυτό του Πάπα, όταν ο λογαριασμός του Λευκού Οίκου ανάρτησε AI εικόνα με τον Αμερικανό πρόεδρο στον ρόλο του ποντίφικα.

Ωστόσο, η επίμαχη ανάρτηση δεν φάνηκε να ενοχλεί τους υποστηρικτές του — ακόμη και εκείνους που αυτοπροσδιορίζονται ως Καθολικοί, όπως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Άλλωστε, έχουν δει και ακούσει τον ίδιο τον Τραμπ να λέει πολύ χειρότερα (το περίφημο «Grab them by the pussy», μεταξύ άλλων) χωρίς να πέσει στην υπόληψή τους.

Παρ’ όλα αυτά, η εικόνα του Τραμπ ως Πάπα παραμένει στη συλλογική συνείδηση μία εβδομάδα μετά τη δημοσίευσή της. Άραγε, για πόσες αναρτήσεις του Λευκού Οίκου επί Τζο Μπάιντεν ισχύει το ίδιο;