Λευκός Οίκος: «Θετικές και παραγωγικές» οι συναντήσεις του Τραμπ με τον Ζελένσκι και τον Νετανιάχου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αφού νωρίτερα είχε συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν κεκλεισμένων των θυρών και, σε σύντομη ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος τις χαρακτήρισε «θετικές και παραγωγικές».

«Και οι δύο συναντήσεις ήταν θετικές και παραγωγικές!», ανέφερε χαρακτηριστικά η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X.

Τι συζήτησαν Ζελένσκι και Νετανιάχου με τον Τραμπ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι συζήτησε με τον Τραμπ το ζήτημα των πυραύλων αναχαίτισης Patriot και την ενίσχυση της ουκρανικής αεράμυνας.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου είχε προαναγγείλει ότι στο επίκεντρο της συνάντησής τους θα βρισκόταν το ζήτημα του Ιράν.

Μετά τις επαφές τους στον Λευκό Οίκο, τόσο ο Νετανιάχου όσο και ο Ζελένσκι μετέβησαν στην κηδεία του Αμερικανού γερουσιαστή Λίντσεϊ Γκράχαμ, όπου παρευρέθηκαν μαζί με άλλους διεθνείς ηγέτες.

Το ταξίδι του Νετανιάχου στην Ουάσινγκτον είναι ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς πρόκειται για την πρώτη του επίσκεψη εκεί, μετά την κοινή επίθεση που εξαπέλυσαν νωρίτερα φέτος οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν.

Νετανιάχου για Τραμπ: «Ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον Αμερικανό πρόεδρο»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ δήλωσε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ότι «ήταν μια από τις καλύτερες συζητήσεις που είχα με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ» και επικεντρώθηκε στον «κοινό στόχο» να διασφαλίσουν ότι «το Ιράν δεν αποκτήσει πυρηνικά όπλα».

Τέλος, ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης «μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».

Οι σημερινές συζητήσεις του Αμερικανού προέδρου παρέμειναν κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς δημοσιογράφους. Ωστόσο, στον X λογαριασμό του Νετανιάχου δημοσιεύθηκε φωτογραφία του με τον Τραμπ, στη λεζάντα της οποίας γράφει: «Βρίσκομαι σε συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον φίλο μου, τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ».

נפגש כעת בבית הלבן עם ידידי, נשיא ארה״ב דונלד טראמפ 🇮🇱🇺🇸 pic.twitter.com/IGqK52dlwO — Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) July 28, 2026

Με πληροφορίες από BBC, New York Times