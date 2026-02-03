Λευκός Οίκος: Κανονικά οι συνομιλίες με το Ιράν, λέει η Λέβιτ μετά την κατάρριψη του ιρανικού drone

Στην πρώτη δήλωση από τον Λευκό Οίκο μετά την κατάρριψη του ιρανικού drone, η Κάρολαϊν Λέβιτ υπογράμμισε, ότι δεν αλλάζει κάτι, αναφορικά με τις προγραμματισμένες συνομιλίες Γουίτκοφ και Ιρανών αξιωματούχων.

Πιο αναλυτικά, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε, πως οι συναντήσεις του ειδικού απεσταλμένου των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ με αξιωματούχους του Ιράν θα διεξαχθούν όπως είναι προγραμματισμένο. Της δήλωσής της, προηγήθηκε η κατάρριψη ιρανικού drone από αμερικανικό μαχητικό F-35 στην Αραβική Θάλασσα.

Ο Γουίτκοφ «θα έχει συνομιλίες με τους Ιρανούς αργότερα αυτήν την εβδομάδα. Επί του παρόντος, είναι προγραμματισμένο να διεξαχθούν. Αλλά, ο πρόεδρος (Ντόναλντ Τραμπ) προφανώς έχει αρκετές επιλογές στο τραπέζι και η χρήση στρατιωτικής βίας είναι μια από αυτές», είπε η Λέβιτ στo τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

Οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone

Περίπου μία ώρα πριν, το Reuters μετέδωσε την είδηση, ότι οι ΗΠΑ κατέρριψαν ιρανικό drone που πλησίαζε αεροπλανοφόρο. Συγκεκριμένα, το πρακτορείο ανέφερε, ότι «ο αμερικανικός στρατός κατέρριψε πριν από λίγη ώρα ένα ιρανικό drone που πλησίασε το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln στην Αραβική Θάλασσα, όπως δήλωσε αμερικανός αξιωματούχος».



Το ιρανικό drone Shahed-139 πετούσε προς το αεροπλανοφόρο και καταρρίφθηκε από ένα αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος F-35.



Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δήλωσε, ότι το Ιράν θα επιδιώξει διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ, έπειτα από αιτήματα «φιλικών κυβερνήσεων στην περιοχή» να ανταποκριθεί σε αμερικανική πρόταση για συνομιλίες.



Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X, ο Πεζεσκιάν ανέφερε ότι ζήτησε από τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, να προχωρήσει σε συνομιλίες «υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει ένα κατάλληλο περιβάλλον — απαλλαγμένο από απειλές και παράλογες απαιτήσεις».