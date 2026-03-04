Λευκός Οίκος: Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν σύντομα «πλήρη και ολοκληρωτική κυριαρχία» στον εναέριο χώρο του Ιράν, δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, κατά τη διάρκεια ενημέρωσης την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον.

Όπως είπε, «αναμένουμε να έχουμε πλήρη και ολοκληρωτική κυριαρχία στον ιρανικό εναέριο χώρο μέσα στις επόμενες ώρες, καθαρίζοντας τον ουρανό για τους γενναίους πολεμιστές μας, ώστε να συνεχίσουν να επιτυγχάνουν αυτούς τους ευγενείς και πολυπόθητους στόχους».

Η Λέβιτ τόνισε επίσης ότι οι ενέργειες του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αποδεικνύουν ότι «δεν μπλοφάρει». Όπως είπε, «οι τρομοκράτες υπολόγισαν ότι ο πρόεδρος Τραμπ θα συμπεριφερόταν όπως πολλοί προκάτοχοί του, μόνο με λόγια και χωρίς να επιβάλει σαφείς κόκκινες γραμμές, αλλά αυτό αποδείχθηκε καταστροφικό λάθος».

Το Ιράν αρνείται την ειρήνη

Σύμφωνα με την Λέβιτ, το Ιράν «αρνήθηκε να πει ναι στην ειρήνη, και η άρνησή του κατέδειξε ότι η πρώτη τους προτεραιότητα ήταν η κατασκευή πυρηνικού όπλου με το οποίο θα απειλούσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες».

Η Αμερικανίδα εκπρόσωπος πρόσθεσε ότι οι ηγέτες του Ιράν επέλεξαν την κατασκευή πυρηνικών όπλων αντί της ειρήνης, ενώ οι αναφορές για τον διάδοχο του ανώτατου ηγέτη, Αλί Χαμενεΐ, παρακολουθούνται στενά από τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η Λέβιτ στη συνέχεια ανέφερε ότι ο Τραμπ διέταξε επιθέσεις κατά του Ιράν βασιζόμενος σε «καλό προαίσθημα» ότι το ιρανικό καθεστώς σχεδίαζε επίθεση εναντίον των ΗΠΑ. Το να μην κάνει τίποτα θεωρήθηκε «απαράδεκτη επιλογή». Οι ακριβείς χρόνοι των επιθέσεων καθορίστηκαν με βάση πληροφορίες για το πού βρίσκονταν οι κορυφαίοι ηγέτες του Ιράν.

Οι βασικοί στόχοι των ΗΠΑ

Η καταστροφή του βαλλιστικού προγράμματος του Ιράν.

Η εξάλειψη της ναυτικής παρουσίας του Ιράν στην περιοχή.

Η διάλυση των τρομοκρατικών πληρεξουσίων του Ιράν, υπεύθυνων για επιθέσεις εναντίον αμερικανικών δυνάμεων και αστάθεια στην περιοχή.

Η αποτροπή του Ιράν από την περαιτέρω ανάπτυξη πυρηνικών όπλων.

Η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί με τις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε ότι «τις τελευταίες ώρες» η Ισπανία συμφώνησε να συνεργαστεί στρατιωτικά με τις ΗΠΑ και χαρακτήρισε «απαράδεκτη» τη στάση της Μαδρίτης το Σαββατοκύριακο σε ό,τι αφορά τις αμερικανικές βάσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της El Pais, ο Ισπανός υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες, διέψευσε «κατηγορηματικά» τη δήλωση της Λέβιτ, λέγοντας σε συνέντευξη ότι «η θέση μας δεν έχει αλλάξει».

Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ συνόψισε τη θέση της Ισπανίας για τη σύγκρουση «σε τέσσερις λέξεις: Όχι στον πόλεμο».

Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προειδοποίησε ότι είναι έτοιμη να δράσει για να προστατεύσει τα συμφέροντα της ΕΕ, μετά την απειλή του Ντόναλντ Τραμπ για εμπορικό εμπάργκο κατά της Ισπανίας.

