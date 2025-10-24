Λευκός Οίκος: Εικόνες του AP δείχνουν τελείως κατεδαφισμένη την Ανατολική του Πτέρυγα

Σε «ρυθμούς ανακαινίσεων» κινείται ο Λευκός Οίκος, καθώς φωτογραφίες που έφερε στη δημοσιότητα το αμερικάνικο ειδησεογραφικό πρακτορείο Associated Press (AP) δείχνουν κατεδαφισμένη την ανατολική πτέρυγα του προεδρικού μεγάρου.

Όλη η Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου έχει κατεδαφιστεί τελείως, καθώς ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προχωρά στην κατασκευή μιας αίθουσας χορού, όπως έχει ανακοινώσει κατά το παρελθόν και ο ίδιος.

Η Ανατολική Πτέρυγα, όπου οι πρώτες κυρίες των ΗΠΑ σχεδίασαν κρατικά δείπνα και προώθησαν σκοπούς, ανήκει πλέον στο παρελθόν. Στη θέση της διώροφης κατασκευή, θα κατασκευαστεί, όπως αναφέρθηκε, μία αίθουσα χορού αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων, σχεδόν διπλάσια από το μέγεθος του Λευκού Οίκου.

Λευκός Οίκος: Τι δήλωσε ο Τραμπ για την «ανακαίνιση»

Ο Ντόναλντ Τραμπ, την ίδια ώρα, δήλωσε χθες πως η διατήρηση της Ανατολικής Πτέρυγας θα «έβλαπτε ένα πολύ, πολύ ακριβό, όμορφο κτίριο» που, όπως είπε, οι πρόεδροι ήθελαν εδώ και χρόνια. Είπε ότι «εγώ και μερικοί φίλοι μου» θα πληρώσουμε για την αίθουσα χορού χωρίς κόστος για τους φορολογούμενους.

Ο Ντόναλντ Τραμπ «άναψε το πράσινο φως» για τις εργασίες αυτήν την εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι δεν είχε ακόμη λάβει έγκριση από τις αρμόδιες κυβερνητικές υπηρεσίες που έχουν δικαιοδοσία για την κατασκευή σε ομοσπονδιακή ιδιοκτησία.

Επίσης, συντηρητές έχουν παροτρύνει την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την κατεδάφιση μέχρι τα σχέδια για την αίθουσα χορού των 8.361 τετραγωνικών μέτρων να περάσουν από την απαιτούμενη διαδικασία δημόσιας αξιολόγησης.

Λευκός Οίκος: Πώς ο Τραμπ τον έκανε «χρυσό»

Σε λιγότερο από έναν χρόνο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ήδη μεταμορφώσει τον Λευκό Οίκο όπως κανένας άλλος πρόεδρος πριν από αυτόν. Το Οβάλ Γραφείο λάμπει από χρυσό, ο Κήπος των Ρόδων έχει στρωθεί με πέτρες και τραπέζια, ενώ μέρος της Ανατολικής Πτέρυγας κατεδαφίστηκε για να δημιουργηθεί μια τεράστια αίθουσα χορού 90.000 τετραγωνικών ποδιών.

Το αποτέλεσμα είναι ένας Λευκός Οίκος που θυμίζει περισσότερο πολυτελές resort παρά προεδρική κατοικία.

Οι εργασίες αυτές, που συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς, έχουν προκαλέσει αντιδράσεις από ιστορικούς, αρχιτέκτονες αλλά και ειδικούς σε θέματα δεοντολογίας, που εκφράζουν ανησυχία για το κατά πόσο οι παρεμβάσεις αυτές αλλοιώνουν τον ιστορικό χαρακτήρα του εμβληματικού κτιρίου.

Η πιο φιλόδοξη από όλες τις αλλαγές είναι η νέα Αίθουσα Χορού της Ανατολικής Πτέρυγας, που ανακοινώθηκε τον Ιούλιο. Ο Τραμπ δήλωσε ότι είναι «απολύτως απαραίτητη» για τη φιλοξενία μεγάλων εκδηλώσεων και δεξιώσεων ξένων ηγετών. Το έργο, αξίας άνω των 200 εκατομμυρίων δολαρίων, αναμένεται να χωρά «999 άτομα» – ένας αριθμός που ο ίδιος επέλεξε για «συμβολικούς λόγους».

Σύμφωνα με τον Τραμπ, η χρηματοδότηση προέρχεται αποκλειστικά από ιδιωτικές δωρεές, χωρίς να επιβαρύνονται οι φορολογούμενοι. Ωστόσο, αρκετοί ειδικοί αμφισβητούν την πλήρη διαφάνεια αυτής της διαδικασίας. Οι πρώτες φωτογραφίες που δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος δείχνουν έναν χώρο που θυμίζει έντονα την πολυτελή αίθουσα του Mar-a-Lago, του ιδιωτικού resort του Τραμπ στη Φλόριντα. Η κατεδάφιση μέρους της Ανατολικής Πτέρυγας ξεκίνησε στα τέλη Οκτωβρίου.

Λευκός Οίκος: Αίθριο ο Κήπος των Ρόδων

Το καλοκαίρι, ο Τραμπ μετέτρεψε τον Κήπο των Ρόδων σε πλακόστρωτο αίθριο με τραπέζια και ομπρέλες σε κίτρινο και λευκό, εμπνευσμένα κι αυτά από το Mar-a-Lago. Παρά τις αλλαγές, οι ροδιές παραμένουν – για την ώρα. Ο χώρος χρησιμοποιείται ήδη για πολιτικές εκδηλώσεις: πρόσφατα φιλοξένησε δείπνο Ρεπουμπλικανών βουλευτών και την απονομή, μετά θάνατον, του Μεταλλίου της Ελευθερίας στον ακτιβιστή Τσάρλι Κερκ. Ο Τραμπ μάλιστα αποκάλεσε τον νέο χώρο «Rose Garden Club».

Η αγάπη του Τραμπ για το χρυσό κορυφώνεται στο Οβάλ Γραφείο, που πλέον θυμίζει περισσότερο παλάτι παρά γραφείο. Οι κορνίζες των πινάκων, οι καθρέφτες και ακόμη και το προεδρικό έμβλημα στο ταβάνι καλύφθηκαν με φύλλα χρυσού. Ο πρόεδρος συναντάται εκεί με ξένους ηγέτες, έχοντας ως φόντο μια μαντεμένια εστία διακοσμημένη με ιστορικά αντικείμενα – όλα με επιχρυσώσεις.

Παράδοση κάθε προέδρου είναι να «προσαρμόζει» τη διακόσμηση του Οβάλ Γραφείου για να εκφράσει το όραμά του. Όμως, κανείς μέχρι σήμερα δεν είχε επιλέξει τόσο εκκεντρική και φανταχτερή αισθητική. Ακόμη και η κλασική κληματίδα που στόλιζε την εστία μεταφέρθηκε από τον Τραμπ σε θερμοκήπιο «για καλύτερη φροντίδα».

