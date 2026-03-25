Λευκός Οίκος: Εάν αποτύχουν οι συνομιλίες με το Ιράν ο Τραμπ «θα χτυπήσει πιο δυνατά»

Μήνυμα με αποδέκτη το Ιράν απέστειλε ο Λευκός Οίκος, ξεκαθαρίζοντας ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, προτιμά μια ειρηνική λύση, αλλά είναι έτοιμος να κλιμακώσει τις επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή, εάν χρειαστεί.

«Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προτιμάει πάντα την ειρηνική λύση. Δεν χρειάζεται να υπάρξει άλλη απώλεια ζωών και καταστροφή», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ.

«Αλλά αν το Ιράν δεν αποδεχθεί την πραγματικότητα της παρούσας στιγμής, αν δεν κατανοήσει ότι έχει ηττηθεί στρατιωτικά και θα συνεχίσει να ηττάται, ο πρόεδρος Τραμπ θα φροντίσει να δεχθεί πλήγματα πιο σκληρά από ποτέ», χωρίς να διευκρινίζει τη στοχοθεσία.

Προειδοποίηση Ιράν για πιθανή κατάληψη νησιού

Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής, Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε ότι οι αντίπαλοι του Ιράν, με τη στήριξη «μιας περιφερειακής χώρας» που δεν κατονόμασε, φέρονται να σχεδιάζουν την κατάληψη ιρανικού νησιού.

«Με βάση ορισμένα στοιχεία, οι εχθροί του Ιράν, με την υποστήριξη μιας περιφερειακής χώρας, προετοιμάζονται να καταλάβουν ένα από τα ιρανικά νησιά», ανέφερε σε ανάρτησή του.

«Όλες οι κινήσεις των εχθρών βρίσκονται υπό πλήρη επιτήρηση των Ενόπλων Δυνάμεών μας. Αν ξεπεράσουν τα όρια, όλες οι κρίσιμες υποδομές αυτής της χώρας θα αποτελέσουν στόχο αδιάκοπων επιθέσεων» κατέληξε στην ανάρτησή του ο Μοχάμεντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ.

Ιράν: «Μικτά μηνύματα» από τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με τον Ρος Χάρισον, ανώτερο αναλυτή στο Middle East Institute, η Τεχεράνη ερμηνεύει το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης 15 σημείων, σε συνδυασμό με την ενίσχυση στρατευμάτων στην περιοχή, ως ένδειξη ότι οι ΗΠΑ σχεδιάζουν κλιμάκωση και όχι αποκλιμάκωση.

Ωστόσο, ο ίδιος εκτιμά ότι η εικόνα δεν είναι τόσο ξεκάθαρη. «Οι διαπραγματεύσεις συνήθως δεν γίνονται δημόσια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι υπάρχει έντονο «παιχνίδι σημάτων» από την πλευρά των ΗΠΑ.

Η ανάπτυξη στρατευμάτων μπορεί να σημαίνει είτε προετοιμασία για επιθετικές ενέργειες είτε επίδειξη ισχύος με στόχο καλύτερη διαπραγματευτική θέση. «Οι Ιρανοί, πάντως, δεν το βλέπουν έτσι», σημείωσε.

Όπως εξήγησε, η απροθυμία της Τεχεράνης να αποδεχθεί το αμερικανικό σχέδιο σχετίζεται και με το γεγονός ότι δεν επιθυμεί να επιστρέψει στο σημείο όπου βρίσκονταν οι διαπραγματεύσεις τον Ιούνιο στη Γενεύη.

Με πληροφορίες από Al Jazeera, Reuters