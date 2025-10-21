Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στο άμεσο μέλλον

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μίλησε για το ενδεχόμενο συνάντησης ανάμεσα στον Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντίμιρ Πούτιν, μετά την τηλεφωνική τους επικοινωνία, διαψεύδοντας πως υπάρχουν σχετικά σχέδια.

Δεν υπάρχουν «σχέδια» για συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Τραμπ και του Ρώσου Προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν στο «άμεσο μέλλον», δήλωσε σήμερα ο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου μιλώντας σε αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης.

Ο αξιωματούχος δήλωσε στο CBS News ότι ο Μάρκο Ρούμπιο και ο Σεργκέι Λαβρόφ είχαν μια «παραγωγική τηλεφωνική κλήση» και μια μελλοντική προσωπική συνάντηση μεταξύ τους «δεν είναι απαραίτητη». Το Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι οι δύο υπουργοί Εξωτερικών μίλησαν τη Δευτέρα.

«Δεν υπάρχουν σχέδια για συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Πρόεδρο Πούτιν στο άμεσο μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά.

CNN: Στον «πάγο» η συνάντηση Τραμπ με Πούτιν

Οι ελπίδες του Αμερκανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για μια γρήγορη συνάντηση με τον Ρώσο ομόλογό του, Βλαντιμίρ Πούτιν, ενδέχεται να αναβληθούν, αφού πηγές που γνωρίζουν το θέμα δήλωσαν στο CNN ότι μια αναμενόμενη προκαταρκτική συνάντηση μεταξύ των υπουργών Εξωτερικών των δύο χωρών, η οποία θα πραγματοποιούνταν αυτή την εβδομάδα, αναβλήθηκε.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν, ότι οι δύο «συμφώνησαν ότι θα υπάρξει συνάντηση των υψηλού επιπέδου συμβούλων μας την επόμενη εβδομάδα». «Οι αρχικές συναντήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών θα ηγηθούν του υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με διάφορα άλλα άτομα, που θα οριστούν», έγραψε στο Truth Social.

Ωστόσο, η αναμενόμενη συνάντηση μεταξύ του Ρούμπιο και του Ρώσου ομολόγου του, Σεργκέι Λαβρόφ, έχει αναβληθεί προς το παρόν, δήλωσε στο CNN αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Δεν ήταν άμεσα σαφές γιατί η συνάντηση δεν πραγματοποιείται πλέον αυτή την εβδομάδα, αν και μία από τις πηγές είπε ότι ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν αποκλίνουσες θέσεις σχετικά με ένα πιθανό τέλος στην εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Δεν ήταν επίσης, άμεσα σαφές ποιος θα ήταν ο αντίκτυπος που θα είχε τελικά η αναβολή της προκαταρκτικής συνάντησης μεταξύ Ρούμπιο και Λαβρόφ στην αναμενόμενη σύνοδο κορυφής Τραμπ με Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας.

«Ο πρόεδρος Τραμπ εργάζεται συνεχώς για την εξεύρεση μιας ειρηνικής και διπλωματικής λύσης για τον τερματισμό αυτού του άσκοπου πολέμου και για τον τερματισμό των δολοφονιών», δήλωσε η αναπληρώτρια γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, στο CNN. «Έχει εμπλακεί με θάρρος με όλα τα μέρη και θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να επιτύχει ειρήνη».

Στον «πάγο» η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν στη Βουδαπέστη

Ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ είχαν τη Δευτέρα τηλεφωνική επικοινωνία και συζήτησαν τα «επόμενα βήματα» σε συνέχεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας μεταξύ των προέδρων ΗΠΑ και Ρωσίας, την περασμένη εβδομάδα σχετικά με έναν πιθανό τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία, σύμφωνα με μια σύντομη ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ για τη μεταξύ τους επικοινωνία.

Ο Ρούμπιο «τόνισε τη σημασία των επερχόμενων συναντήσεων ως ευκαιρία για τη Μόσχα και την Ουάσινγκτον να συνεργαστούν για την προώθηση μιας βιώσιμης επίλυσης του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας, σύμφωνα με το όραμα του Προέδρου Τραμπ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Το Κρεμλίνο, εν τω μεταξύ, χαρακτήρισε την επικοινωνία τους ως μια «εποικοδομητική συζήτηση» που ασχολήθηκε με «πιθανά συγκεκριμένα βήματα για την εφαρμογή συμφωνιών» στις οποίες κατέληξαν ο Τραμπ και ο Πούτιν κατά την τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ τους.

Ωστόσο, μια πηγή που γνωρίζει το θέμα δήλωσε στο CNN ότι οι αξιωματούχοι ένιωσαν μετά την τηλεφωνική συνομιλία Ρούμπιο-Λαβρόφ ότι η ρωσική θέση δεν έχει εξελιχθεί αρκετά πέρα ​​από τη μαξιμαλιστική της στάση.

Προς το παρόν, ανέφερε η πηγή, ο Ρούμπιο δεν είναι πιθανό να συστήσει την προώθηση της συνάντησης Πούτιν-Τραμπ την επόμενη εβδομάδα, αλλά ο Ρούμπιο και ο Λαβρόφ θα μπορούσαν να μιλήσουν ξανά αυτή την εβδομάδα.

Έχουν περάσει περισσότεροι από δύο μήνες από τότε που ο Τραμπ πραγματοποίησε την τελευταία του συνάντηση αυτοπροσώπως με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Η συνάντηση αυτή, η οποία διήρκεσε σχεδόν τρεις ώρες, έληξε χωρίς συμφωνία, αν και οι δύο ηγέτες επαίνεσαν την πρόοδο.

Ο Τραμπ έκτοτε έχει ζητήσει δημόσια από το Κίεβο και τη Μόσχα να «σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο».

«Φύγετε από τη γραμμή της μάχης, σε όποιο σημείο κι αν βρίσκεται. Διαφορετικά, είναι πολύ περίπλοκο. Δεν θα μπορέσετε ποτέ να το καταλάβετε. Σταματήστε τον πόλεμο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους το Σάββατο.

Με πληροφορίες από CBS News, CNN