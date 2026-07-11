To Letterboxd είναι προς πώληση - Netflix, Sony και Paramount ετοιμάζουν προτάσεις

Οι ιδιοκτήτες του Letterboxd εξετάζουν το ενδεχόμενο πώλησης, έχοντας ήδη κάνει επαφές με κολοσσούς του θεάματος, όπως το Netflix, η Sony Pictures και η Paramount.

Το πλειοψηφικό πακέτο της εφαρμογής ανήκει στην καναδική εταιρεία Tiny, η οποία απέκτησε το 60% των μετοχών το 2023. Το υπόλοιπο 40% παραμένει στα χέρια των συνιδρυτών της, Μάθιου Μπιουκάναν και Καρλ φον Ράντοου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Puck news που επικαλείται και ο Guardian, οι τρέχουσες συζητήσεις κινούνται γύρω από μια αποτίμηση της εταιρείας που αγγίζει τα 250 εκατ. δολάρια.

Ενδιαφέρον για την εξαγορά φαίνεται πως έχουν εκδηλώσει επίσης οι εταιρείες ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων TPG και Redbird, καθώς και ο συνιδρυτής του Reddit, Αλέξις Οχάνιαν, σύζυγος της Σερίνα Ουίλιαμς.

Η ραγδαία άνοδος του Letterboxd

Από το 2011 που λανσαρίστηκε, το Letterboxd κατέγραφε σταθερά ανοδική πορεία, όμως η εκρηκτική αύξηση των χρηστών του σημειώθηκε κατά την περίοδο της πανδημίας. Σήμερα, η πλατφόρμα μετρά περισσότερους από 26 εκατομμύρια χρήστες σε όλο τον κόσμο.

Η εφαρμογή έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα αγαπητή κοινότητα για τους νέους σινεφίλ, με το βασικό της κοινό να εντοπίζεται στις ηλικίες 18 έως 35 ετών. Στη δημοφιλία της έχουν συμβάλει καθοριστικά και διάσημα ονόματα, όπως η Charli xcx, η Άγιο Εντεμπίρι και ο Μάρτιν Σκορσέζε, οι οποίοι χρησιμοποιούν φανατικά την πλατφόρμα για να καταγράφουν τις ταινίες που παρακολουθούν, να γράφουν κριτικές και να μοιράζονται λίστες με αγαπημένα φιλμ.

Παράλληλα, από τη δημοφιλή βίντεο-σειρά του Letterboxd, «Four Favorites», περνούν τακτικά κορυφαίοι σταρ του Χόλιγουντ, όπως η Κέιτ Ουίνσλετ, ο Ντάστιν Χόφμαν και η Ούμα Θέρμαν, συζητώντας για τις τέσσερις πιο αγαπημένες τους ταινίες.

Τον περασμένο Δεκέμβριο, η πλατφόρμα εγκαινίασε μια ενσωματωμένη υπηρεσία ενοικίασης ταινιώ , εστιάζοντας σε ανεξάρτητες και arthouse παραγωγές που δύσκολα βρίσκει κανείς στις μεγάλες υπηρεσίες streaming. «Φανταστείτε το σαν μια σειρά από προσεκτικά επιλεγμένα ράφια, που σας γλιτώνουν από το ατελείωτο, άσκοπο σκρολάρισμα σε λίστες όταν δεν μπορείτε να αποφασίσετε τι θα δείτε», ανέφερε χαρακτηριστικά το δελτίο τύπου που είχε εκδώσει τότε το Letterboxd.

Με πληροφορίες από Guardian

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