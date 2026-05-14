Λετονία: Παραιτήθηκε η πρωθυπουργός εν μέσω διαμάχης για τις εισβολές drones

Η κεντροδεξιά πρωθυπουργός της Λετονίας παραιτήθηκε λόγω του τρόπου με τον οποίο η κυβέρνησή της χειρίστηκε το ζήτημα των ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) που εισέβαλαν στο λετονικό έδαφος από τη Ρωσία, οδηγώντας στην πτώση της κυβέρνησης συνασπισμού της λίγους μήνες πριν από τις εκλογές που έχουν προγραμματιστεί για τον Οκτώβριο.

Η Εβίκα Σιλίνια ανακοίνωσε την παραίτησή της την Πέμπτη, μια μέρα αφότου το κόμμα των Προοδευτικών, ο αριστερός εταίρος της στον συνασπισμό, απέσυρε την υποστήριξή του λόγω της απόφασής της να απολύσει τον υπουργό Άμυνας, Άντρις Σπρουδς, μέλος των Προοδευτικών.

Η κίνηση των Προοδευτικών άφησε τη Σιλίνια, η οποία ηγείται του κεντροδεξιού κόμματος Νέα Ενότητα, χωρίς κυβερνητική πλειοψηφία.

Ο πρόεδρος της Λετονίας, Έντγκαρς Ρινκέβιτς, αναμένεται να συναντηθεί με εκπροσώπους όλων των κομμάτων την Παρασκευή για συνομιλίες σχετικά με τη συγκρότηση νέας κυβέρνησης.

Τι οδήγησε στην παραίτηση της πρωθυπουργού της Λετονίας

Ανακοινώνοντας την παραίτησή της, η Σιλίνια δήλωσε: «Το πιο σημαντικό για μένα είναι η ευημερία των Λετονών και η ασφάλεια της χώρας μας… Ο βίαιος πόλεμος που διεξάγει η Ρωσία στην Ουκρανία έχει αλλάξει την κατάσταση της ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη».

Ο Σπρουδς αναγκάστηκε να παραιτηθεί την Κυριακή, αφού η Σιλίνια δήλωσε ότι είχε χάσει την εμπιστοσύνη της και του κοινού λόγω του χειρισμού περιστατικών που αφορούσαν drones, τα οποία υποπτεύεται ότι προέρχονταν από την Ουκρανία και είχαν εισέλθει στη Λετονία.

Στο πιο πρόσφατο περιστατικό, στις 7 Μαΐου, δύο drones εξερράγησαν σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου. Αυτό «αποδεικνύει σαφώς ότι η πολιτική ηγεσία του τομέα της άμυνας δεν κατάφερε να εκπληρώσει την υπόσχεσή της για ασφαλείς ουρανούς πάνω από τη χώρα μας», δήλωσε η Σιλίνια την Κυριακή.

Ο αρχηγός του στρατού δήλωσε ότι δεν είχε εντοπίσει τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη που έφταναν από τη Ρωσία, γεγονός για το οποίο η Σιλίνια κατηγόρησε τον Σπρουδς ότι δεν είχε επιβλέψει την ανάπτυξη συστημάτων αντιμετώπισης μη επανδρωμένων αεροσκαφών με την απαιτούμενη ταχύτητα.

Από τον Μάρτιο, πολυάριθμα ουκρανικά drones έχουν παρεκκλίνει από τη ρωσική επικράτεια και εισέλθει στη Λετονία, τη Λιθουανία και την Εσθονία. Οι επικριτές της κυβέρνησης στη Λετονία υποστηρίζουν ότι αυτό αποκαλύπτει αδυναμίες στην αντίδραση της χώρας απέναντι σε πιθανές απειλές.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρέι Σιμπίχα, δήλωσε την Κυριακή ότι οι εισβολές αυτές ήταν «αποτέλεσμα ρωσικού ηλεκτρονικού πολέμου που εκτρέπει σκόπιμα τα ουκρανικά drones από τους στόχους τους στη Ρωσία». Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προσφέρθηκε να στείλει εμπειρογνώμονες στη Λετονία για να βοηθήσουν στην προστασία του εναέριου χώρου.

Αλλαγή στάσης από την Ουγγαρία

Η απόλυση του Σπρουδς οδήγησε εννέα από τους συναδέλφους του στο Προοδευτικό Κόμμα να αποχωρήσουν από τον συνασπισμό, ισχυριζόμενοι ότι η Σιλίνια τον είχε μετατρέψει σε αποδιοπομπαίο τράγο. Αυτό άφησε την κυβέρνηση με 41 έδρες στο 100μελές κοινοβούλιο και αντιμέτωπη με την προοπτική να χάσει την ψήφο εμπιστοσύνης.

Καθώς ο πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας συνέχιζε να επηρεάζει την περιοχή, η Ουγγαρία κάλεσε τον πρέσβη της Μόσχας την Πέμπτη λόγω μιας ρωσικής επίθεσης με drone στην Ουκρανία που σκότωσε τουλάχιστον έξι άτομα και ώθησε την Πολωνία να στείλει μαχητικά αεροσκάφη.

Ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, Πέτερ Μαγιάρ, σε μια ριζική αλλαγή τόνου σε σχέση με τον φιλικό προς τη Μόσχα προκάτοχό του, Βίκτορ Όρμπαν, δήλωσε ότι η υπουργός Εξωτερικών του, Ανίτα Όρμπαν, θα εκφράσει στον πρέσβη την «έντονη καταδίκη» της Ουγγαρίας για τη ρωσική επίθεση. Είπε επίσης ότι η υπουργός Εξωτερικών θα ρωτήσει «πότε η Ρωσία και ο Βλαντίμιρ Πούτιν σκοπεύουν να τερματίσουν επιτέλους αυτόν τον αιματηρό πόλεμο που ξεκίνησε πριν από περισσότερα από τέσσερα χρόνια».

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η αντίδραση της Ουγγαρίας έστειλε ένα «σημαντικό μήνυμα». Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης ακροδεξιάς κυβέρνησης, η Βουδαπέστη είχε επανειλημμένα προσπαθήσει να εμποδίσει τη στρατιωτική βοήθεια προς την Ουκρανία και τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας.

Με πληροφορίες από Guardian