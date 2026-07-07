ΔΙΕΘΝΗ

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

Διεθνή

Λεπέν μετά την καταδίκη με το βραχιολάκι: Θα είμαι υποψήφια στις εκλογές 2027

«Σήμερα, είμαι υποψήφια, δεν θα αλλάξω γνώμη», δήλωσε μεταξύ άλλων η Μαρί Λεπέν

The LiFO team
The LiFO team
ΛΕΠΕΝ ΒΡΑΧΙΟΛΑΚΙ ΓΑΛΛΙΚΗ ΠΡΟΕΔΡΙΑ Facebook Twitter
Η Μαρί Λεπέν, υποψήφια για τη Γαλλική Προεδρία / Φωτ. Facebook
0

Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει κανονικά στις εκλογές για τη Γαλλική προεδρία. 

Ξεκινώντας τη συνέντευξη της στο τηλεοπτικό σταθμό TF1, ανέφερε ότι σκοπεύει ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας. Όπως υποστήριξε η ποινή της, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού, θα ανασταλεί.

«Σήμερα, είμαι υποψήφια, δεν θα αλλάξω γνώμη», δήλωσε. 

«Έχω τη δυνατότητα να ασκήσω έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο και αυτό θα αναστείλει την εφαρμογή της απόφασης. Επομένως, θα διεξάγω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», ήταν τα λόγια της. 

Τι είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα για το βραχιολάκι

Την περασμένη εβδομάδα, η Λεπέν είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν υποψήφια υποψήφια για την προεδρία την επόμενη χρονιά, εάν το Εφετείο της επέβαλλε το ηλεκτρονικό βραχιόλι.

«Αν μπορώ να είμαι υποψήφια, θα είμαι, με την προϋπόθεση ότι θα μπορώ να κάνω προεκλογικό αγώνα», δήλωσε σε συνέντευξή της στο δίκτυο LCI. «Γιατί αν μου επιτρέπεται μεν να είμαι υποψήφια, αλλά στην πράξη μου απαγορεύεται να κάνω ελεύθερα προεκλογική εκστρατεία, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα ήταν εφικτό».

Διεθνή

Tags

0

ΣΚΛΗΡΕΣ ΑΛΗΘΕΙΕΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΜΑΡΙΝ ΛΕ ΠΕΝ

Διεθνή / Μαρίν Λεπέν: Δικαστήριο επικύρωσε την καταδίκη της - Στον «αέρα» η υποψηφιότητά της για τις γαλλικές προεδρικές εκλογές

Το δικαστήριο αποφάσισε ότι θα εκτίσει ποινή φυλάκισης τριών ετών. Από αυτά, τα δύο έτη έχουν ανασταλεί, ενώ για τον έναν χρόνο που απομένει η Λεπέν θα εκτίσει την ποινή της φορώντας ηλεκτρονικό βραχιολάκι
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΕΕ ΝΕΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ

Διεθνή / Αλλαγές στα αεροπορικά ταξίδια: Τι ισχύει για αποζημιώσεις και χειραποσκευές

Οι ευρωβουλευτές ενέκριναν τους νέους κανόνες για τα δικαιώματα των επιβατών στις αεροπορικές μεταφορές, οι οποίες συμφωνήθηκαν με το Συμβούλιο της ΕΕ στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής
THE LIFO TEAM
ΔΥΤΙΚΗ ΟΧΘΗ ΙΣΡΑΗΛ ΧΕΙΡΟΒΟΜΒΙΔΑ

Διεθνή / Ισραηλινός αστυνομικός πέταξε χειροβομβίδα κρότου-λάμψης σε αυτοκίνητο με Παλαιστίνιους

Οι χειροβομβίδες κρότου-λάμψης έχουν σχεδιαστεί για να προκαλούν αποπροσανατολισμό, όμως μπορούν να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς όταν εκρήγνυνται σε μικρή απόσταση
THE LIFO TEAM
ΙΝΔΙΑ META INSTAGRAM ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διεθνή / Ινδία: Ζητά από τη Meta να αφαιρέσει διαφημίσεις με υλικό σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων στο Instagram

Η εξέλιξη έρχεται μετά από έρευνα του BBC Eye, η οποία διαπίστωσε ότι το Instagram προέβαλλε επί πληρωμή διαφημίσεις στην Ινδία που προωθούσαν υλικό σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών
THE LIFO TEAM
 
 