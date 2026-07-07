Λεπέν μετά την καταδίκη με το βραχιολάκι: Θα είμαι υποψήφια στις εκλογές 2027

Η Μαρί Λεπέν ανακοίνωσε ότι θα συμμετάσχει κανονικά στις εκλογές για τη Γαλλική προεδρία.

Ξεκινώντας τη συνέντευξη της στο τηλεοπτικό σταθμό TF1, ανέφερε ότι σκοπεύει ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας. Όπως υποστήριξε η ποινή της, η οποία περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού, θα ανασταλεί.

«Σήμερα, είμαι υποψήφια, δεν θα αλλάξω γνώμη», δήλωσε.

«Έχω τη δυνατότητα να ασκήσω έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο και αυτό θα αναστείλει την εφαρμογή της απόφασης. Επομένως, θα διεξάγω την προεκλογική μου εκστρατεία χωρίς ηλεκτρονικό βραχιόλι», ήταν τα λόγια της.

Τι είχε δηλώσει την περασμένη εβδομάδα για το βραχιολάκι

Την περασμένη εβδομάδα, η Λεπέν είχε δηλώσει ότι δεν θα ήταν υποψήφια υποψήφια για την προεδρία την επόμενη χρονιά, εάν το Εφετείο της επέβαλλε το ηλεκτρονικό βραχιόλι.

«Αν μπορώ να είμαι υποψήφια, θα είμαι, με την προϋπόθεση ότι θα μπορώ να κάνω προεκλογικό αγώνα», δήλωσε σε συνέντευξή της στο δίκτυο LCI. «Γιατί αν μου επιτρέπεται μεν να είμαι υποψήφια, αλλά στην πράξη μου απαγορεύεται να κάνω ελεύθερα προεκλογική εκστρατεία, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν θα ήταν εφικτό».

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Μαρί Λεπέν: Τι σημαίνει το ηλεκτρονικό βραχιολάκι και πώς επηρεάζει την υποψηφιότητά της για την προεδρία