Λεονάρντο Ντι Κάπριο: Viral η πρώτη φωτογραφία του από τη νέα ταινία του Σκορσέζε- Χάρη σε σχόλιο της NY Post

Στη δημοσιότητα δόθηκε η πρώτη φωτογραφία από τη νέα ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Μια φωτογραφία που έγινε viral και έμπνευση για meme, χάρη σε ένα σχόλιο της New York Post. Πρόκειται για στιγμιότυπο από την ταινία «Killers of the Flower Moon», με τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο και την Λίλι Γκλάντστοουν.

Το φιλμ- το έκτο στο οποίο ο ηθοποιός συνεργάζεται με τον Σκορσέζε- βασίζεται στο βιβλίο του Ντέιβιντ Γκραν, που έχει τον ίδιο τίτλο. Η υπόθεση εκτυλίσσεται στην Οκλαχόμα της δεκαετίας του 1920 και αφορά μια σειρά δολοφονιών στη φυλή Ινδιάνων Osage, όταν ανακαλύφθηκε πετρέλαιο στη γη τους.

Μία μόνο λέξη στο σχετικό δημοσίευμα της New York Post για αυτή τη φωτογραφία ήταν αρκετή για να βάλει «φωτιά» στα social media. Η εφημερίδα θεώρησε ότι ο Ντι Κάπριο είναι «αγνώριστος» σε αυτό τον ρόλο. Μια ματιά στη φωτογραφία αρκεί για να διαπιστώσει κανείς ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο.

«Θα ήταν αγνώριστος μόνο αν σε αυτή τη φωτογραφία ήταν η γυναίκα, το μπολ ή η αλατιέρα», σχολίασε κάποιος χρήστης του Twitter ενώ πολλοί αναρωτήθηκαν- στο ίδιο ύφος- αν ο Ντι Κάπριο ήταν η γυναίκα με την κουβέρτα ή απλά το πρόσωπο αριστέρα, κάτι που θα δικαιολογούσε το «αγνώριστος». Και βέβαια πολλοί διατύπωσαν το αυτονόητο ερώτημα προς τη New York Post «Ξέρετε τι σημαίνει αγνώριστος;».