Λεμεσός: Εγκατέλειψαν σκύλο μαζί με τα παιχνίδια του σε στάση λεωφορείου

Εγκατέλειψαν σκύλο μαζί με τα παιχνίδια του σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της εθελοντικής οργάνωσης Lost Paws Dog Rescue, το μικρό σκυλί εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό, μαζί με τα προσωπικά του αντικείμενα και λίγη τροφή.

Ο σκύλος δεν μετακινήθηκε από τη θέση του, όπως φαίνεται στο βίντεο, περιμένοντας τους κηδεμόνες του να τον πάρουν πίσω.

Μία γυναίκα πήρε τον μικρόσωμο σκύλο μέχρι να φτάσουν στο σημείο οι εθελοντές του καταφυγίου, ενώ τεράστια ήταν η υποστήριξη των φίλων της οργάνωσης ούτως ώστε να βρεθούν οι απαραίτητοι οικονομικοί πόροι για να μπορέσει ο σκύλος να πάει στον κτηνίατρο για τα απαραίτητα εμβόλια.

Μάλιστα, βρέθηκε και μια οικογένεια να τον υιοθετήσει.

Λεμεσός: Ο σκύλος «καθόταν στο κρύο δάπεδο, τρομοκρατημένος και μόνος»

Στην πρώτη ανάρτησή της, η οργάνωση περιγράφει πως αυτή η εικόνα «λέει» περισσότερα από όσα μπορούν να πουν οι λέξεις, αφού αιχμαλωτίζει «τη σύγχυση, τον φόβο και τη σιωπηλή θλίψη στα μάτια του μικρού σκύλου».

«Καθόταν στο κρύο δάπεδο με τη μικρή τσάντα των αντικειμένων του δίπλα του, εγκαταλελειμμένος σε έναν πολυσύχναστο σταθμό λεωφορείων, σαν να μην σήμαινε τίποτα. Περίμενε ακόμη, ελπίζοντας ότι η οικογένειά του θα επιστρέψει. Αλλά δεν θα επιστρέψει», συνεχίζει

Ολόκληρη η πρώτη ανάρτηση:

«Νομίζω ότι αυτή η εικόνα λέει περισσότερα από όσα θα μπορούσαν ποτέ να πουν οι λέξεις...

Με σταμάτησε απότομα χθες το πρωί. Η σύγχυση. Ο φόβος. Η ήσυχη θλίψη στα μάτια αυτού του μικρού σκυλιού. Καθισμένος σε ένα κρύο δάπεδο, με τη μικρή του τσάντα με τα υπάρχοντά του δίπλα του, παρατημένος πίσω σε έναν πολυσύχναστο σταθμό λεωφορείων σαν να μην σήμαινε τίποτα. Περιμένοντας, ελπίζοντας ακόμα ότι η οικογένειά του θα επιστρέψει για αυτόν. Αλλά δεν θα το κάνουν.

Ίσως ξεπέρασε το στάδιο του ''χαριτωμένου κουταβιού''. Ίσως χρειαζόταν περισσότερο χρόνο από ό,τι ήταν διατεθειμένοι να δώσουν. Ίσως τα παιδιά έχασαν το ενδιαφέρον τους. Οι άνθρωποι πάντα θα βρίσκουν λόγους, αλλά δεν υπάρχει δικαιολογία για αυτό.

Ήταν τρομοκρατημένος. Μόνος. Λεωφορεία, αυτοκίνητα και ξένοι περνούσαν βιαστικά λίγα εκατοστά μακριά. Θόρυβος, χάος, κίνδυνος παντού γύρω του και κανείς να τον κρατήσει ασφαλή.

Βλέπουμε τόσα πολλά στις διασώσεις και μαθαίνεις πώς να τα βγάζεις πέρα. Αλλά μερικές φορές κάτι σε χτυπάει πραγματικά. Αυτή ήταν μια από αυτές τις στιγμές. Δεν μπορούσα να σταματήσω να κοιτάζω το πρόσωπό του. Και μετά τα δικά μου σκυλιά. Όλα κάποτε απογοητευμένα από τους ανθρώπους. Είναι αδύνατο να μην τα φανταστώ στη θέση του.

Ξέραμε ότι έπρεπε να βοηθήσουμε. Ήταν μίλια μακριά, αλλά ευτυχώς ένας ευγενικός διασώστης παρενέβη αμέσως και τον μετέφερε σε ασφαλές μέρος μέχρι να μπορέσουμε να φτάσουμε. Αυτό σημαίνει διάσωση. Οι άνθρωποι ενώνονται για να αλλάξουν μια ζωή.

Δεν θα καταλάβω ποτέ πώς κάποιος μπόρεσε να το κάνει αυτό. Αλλά ξέρω το εξής: Είναι τώρα ασφαλής μαζί μας και δεν θα νιώσει ποτέ ξανά ανεπιθύμητος. Πώς να τον ονομάσουμε; Θα θέλαμε πολύ τις ιδέες σας για ένα όνομα που θα σηματοδοτεί το νέο του ξεκίνημα.

Αν θέλετε να βοηθήσετε με την κτηνιατρική του φροντίδα, θα σας ήμασταν πολύ ευγνώμονες».

Σε δεύτερη ανάρτηση, η οργάνωση ευχαρίστησε τους πολίτες για την στήριξη, σημειώνοντας: «Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι έδειξαν αγάπη για το μικρό αυτό σκυλάκι. Τα λόγια, τα μηνύματα και οι δωρεές σας ήταν πολύ σημαντικά. Είμαστε χαρούμενοι που πέρασε την πρώτη του ημέρα σε φιλοξενία, σε ασφαλές και ζεστό περιβάλλον, όπου άρχισε ήδη να χαλαρώνει και να δημιουργεί δεσμό με ένα ακόμη σκυλί».

Ολόκληρη η δεύτερη ανάρτηση:

«Θέλαμε απλώς να ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσους έδειξαν τόση αγάπη σε αυτό το αγοράκι.

Τα καλά σας λόγια, τα μηνύματα και οι δωρεές σας σημαίνουν περισσότερα από όσα μπορούμε ποτέ να εκφράσουμε με λόγια. Μετά από όλα όσα έχει περάσει, το να βλέπει τόσους πολλούς ανθρώπους να νοιάζονται γι' αυτόν ήταν απίστευτα ξεχωριστό.

Αν δεν έχετε δει ακόμα ολόκληρη την ιστορία του, μπορείτε να την βρείτε στην αρχική μας ανάρτηση. Θα κοινοποιήσουμε τον σύνδεσμο στα σχόλια.

Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μοιραζόμαστε ότι είχε μια υπέροχη πρώτη μέρα σε ανάδοχη οικογένεια. Είναι ασφαλής, ζεστός και ήδη αρχίζει να χαλαρώνει. Έκανε και έναν νέο φίλο!

Περνάει χρόνο με τη Ρέμπα, ένα δειλό κορίτσι που πρόσφατα ήρθε από το ράντσο. Οι δυο τους έχουν δημιουργήσει τον πιο γλυκό μικρό δεσμό. Τη βοηθά να μεγαλώσει την αυτοπεποίθησή της, ενθαρρύνοντάς την να είναι γενναία, ενώ εκείνη του προσφέρει παρηγοριά και έναν φίλο για να αγκαλιάσει, κάτι που προφανώς χρειάζεται μετά από όλα όσα έχει περάσει.

Είναι κάτι πραγματικά ξεχωριστό να το βλέπεις. Από το να μένει μόνος και φοβισμένος, μέχρι το να κουλουριάζεται με ασφάλεια σε έναν καναπέ με έναν φίλο στο πλευρό του. Αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που κάνουμε αυτό που κάνουμε.

Σας ευχαριστούμε που είστε μέρος του ταξιδιού του!»

Με πληροφορίες από philenews.com