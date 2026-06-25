Λέκκας για Βενεζουέλα: Ο σεισμός στο Καράκας ισοδυναμεί με 180 βόμβες Χιροσίμα

Ο Ευθύμιος Λέκκας, πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ), αναφέρθηκε στους σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, εστιάζοντας κυρίως στον δεύτερο.

Όπως σημείωσε σε δηλώσεις του στο κεντρικό δελτίο του ΕΡΤnews, ο σεισμός των 7,5 Ρίχτερ στη Βενεζουέλα αντιστοιχεί σε 2 εκατομμύρια τόνους δυναμίτιδας ή σε 180 ατομικές βόμβες Χιροσίμα.

Η ενέργεια που απελευθερώθηκε ήταν «τεράστια», τόνισε ο καθηγητής, ο οποίος εξήγησε και τι ισχύει για τη μετασεισμική ακολουθία. Όπως είπε ο Ευθύμιος Λέκκας, τα δεδομένα δείχνουν πιθανότητα για μετασεισμό γύρω στα 6,5 Ρίχτερ. Κάθε περιοχή όμως, έχει το δικό της δυναμικό και τα δικά της γεωλογικά χαρακτηριστικά, σημείωσε.

Οι δύο σεισμοί, είπε, «ήταν τεράστιοι» και συμπλήρωσαν ο ένας τον άλλον ως προς τις καταστροφές. Ο πρώτος προκάλεσε ζημιές σε μικρού όγκου κτήρια, ενώ ο δεύτερος χτύπησε τα ψηλά και μεγάλα κτήρια, δημιουργώντας ένα ευρύ φάσμα ζημιών.

Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο κ. Λέκκας εστίασε στις επόμενες ημέρες που όπως τόνισε, θα είναι κρίσιμες για την επιστημονική αποτίμηση των ζημιών και των μηχανισμών που ενεργοποιήθηκαν.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: Παλιά κτίρια και υποδομές που έχουν αφεθεί «να σαπίσουν»

Τέλος, ερωτηθείς για το εάν η περιοχή της Βενεζουέλας μοιάζει σεισμικά με τη Μεσόγειο, ο καθηγητής υποστήριξε ότι πρόκειται για τελείως διαφορετικό γεωτεκτονικό περιβάλλον, όπου συγκρούονται οι λιθοσφαιρικές πλάκες της Βόρειας και της Νότιας Αμερικής.

Τα ρήγματα εκεί είναι «μια τάξη μεγαλύτερα» από τα ελληνικά, ενώ σεισμοί των 7 Ρίχτερ είναι συνηθισμένοι, είπε ο Ευθύμιος Λέκκας σύμφωνα με το ΕΡΤnews, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά και στον δομημένο ιστό της Βενεζουέλας, ο οποίος αποτελείται από παλιά κτίρια, κατασκευές χωρίς αντισεισμικό κανονισμό και νεότερα κτίρια στα οποία «είναι αμφίβολο αν εφαρμόζονται οι αντισεισμικοί κανόνες στην πράξη».

Σε δημοσίευμα των New York Times, τονίζεται ότι οι υπηρεσίες διάσωσης της Βενεζουέλας «έχουν υποβαθμιστεί» και οι υποδομές της «έχουν αφεθεί να σαπίσουν», την ώρα που ο πληθωρισμός έχει φτάσει σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, επιδεινώνοντας τις προκλήσεις της ανάκαμψης.

«Οι σεισμοί αναμένεται να αποτελέσουν τη χειρότερη ανθρωπιστική καταστροφή στη Βενεζουέλα εδώ και δεκαετίες», σημειώνουν οι NYT.

Σεισμοί στη Βενεζουέλα: «Υπάρχουν ζωντανοί και κανείς δεν έρχεται να τους σώσει»

Κάτοικοι της Βενεζουέλας πέρασαν τη νύχτα στους δρόμους ή αναζητώντας τις οικογένειές τους στην Κατία Λα Μαρ της πολιτείας Λα Γκουάιρα, η οποία θεωρείται μία από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Σε δηλώσεις τους στο πρακτορείο ειδήσεων AFP, περιέγραψαν τις τελευταίες εφιαλτικές ώρες.

«Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε τίποτα, ούτε καν τη δύναμη ή το θάρρος να μπούμε εκεί μέσα», είπε ο 49χρονος Λάρι Ρόχας, καθώς στεκόταν μπροστά από ένα κτίριο που έχει καταρρεύσει, στο οποίο έχει παγιδευτεί η οικογένειά του.

«Υπάρχουν άνθρωποι ζωντανοί εκεί μέσα και κανείς δεν έρχεται να τους σώσει», αναφέρει μια γυναίκα, η οποία περιμένει νέα σχετικά με την κόρη της που φέρεται να βρίσκεται κάτω από τα ερείπια ενός κτιρίου 12 ορόφων.



Με πληροφορίες από ΕΡΤnews και New York Times, BBC