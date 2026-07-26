Le Monde: Η κοκαΐνη διεισδύει στον χώρο της εστίασης στη Γαλλία

Η αυξανόμενη χρήση κοκαΐνης στον κλάδο της εστίασης της Γαλλίας προκαλεί έντονο προβληματισμό, με εργαζόμενους και στελέχη του χώρου να περιγράφουν ένα περιβάλλον όπου, όπως αναφέρει η «Le Monde», η πίεση για υψηλή απόδοση, οι εξαντλητικοί ρυθμοί και η κουλτούρα της νυχτερινής διασκέδασης ευνοούν τη διάδοση των ναρκωτικών ουσιών.

Η χρήση κοκαΐνης φαίνεται να έχει αποκτήσει ανησυχητικές διαστάσεις στον χώρο της εστίασης στη Γαλλία, επηρεάζοντας επιχειρήσεις κάθε κατηγορίας, από αλυσίδες ταχείας εστίασης έως εστιατόρια υψηλής γαστρονομίας με διακρίσεις Michelin.

Σύμφωνα με το εκτενές ρεπορτάζ της «Le Monde», το φαινόμενο δεν αφορά πλέον μεμονωμένα περιστατικά, αλλά παρουσιάζεται ολοένα και πιο συχνά σε έναν επαγγελματικό κλάδο που χαρακτηρίζεται από έντονες απαιτήσεις, απαιτητικά ωράρια και συνεχή πίεση για παραγωγικότητα.

Γαλλία: Εργαζόμενοι στους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης κατέγραφαν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης

Η ευκολότερη πρόσβαση στις ναρκωτικές ουσίες, σε συνδυασμό με τη μείωση του κόστους τους τα τελευταία χρόνια, έχει συμβάλει στη μεγαλύτερη διάδοσή τους στη γαλλική κοινωνία. Όπως επισημαίνεται, η τάση αυτή αντανακλάται και στους χώρους εργασίας της εστίασης, όπου η χρήση ψυχοδραστικών ουσιών εμφανίζεται ιδιαίτερα αυξημένη.

Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία προέρχονται από έρευνα του 2017 της Santé Publique France, η οποία πραγματοποιήθηκε σε δείγμα άνω των 25.000 ενηλίκων. Η μελέτη έδειξε ότι οι εργαζόμενοι στους κλάδους της φιλοξενίας και της εστίασης κατέγραφαν τα υψηλότερα ποσοστά χρήσης κοκαΐνης στη χώρα, με σχεδόν έναν στους δέκα να δηλώνει ότι είχε κάνει χρήση της ουσίας. Το ποσοστό ήταν περίπου τριπλάσιο από τον τότε εθνικό μέσο όρο, ενώ η χρήση ήταν συχνότερη στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες.

Η εικόνα φαίνεται να έχει επιδεινωθεί τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση του Γαλλικού Κέντρου Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Εξαρτήσεων από Ουσίες, το 9,4% των Γάλλων δήλωσε το 2023 ότι είχε κάνει χρήση κοκαΐνης, στοιχείο που καταδεικνύει τη σημαντική εξάπλωση της ουσίας σε εθνικό επίπεδο.

🇫🇷 « Je prenais une trace avant le service, cachée dans les toilettes » : comment la cocaïne sature le monde de la restauration (Le Monde)https://t.co/0Icp47s0xP — Gilles Klein (@GillesKLEIN) July 12, 2026

Γαλλία: Οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να συγκρουστούν με πελάτες που αποφέρουν σημαντικά έσοδα

Διευθυντής πολυσύχναστου εστιατορίου στο κέντρο του Παρισιού, μιλώντας ανώνυμα στη Le Monde, περιγράφει μια πραγματικότητα όπου η χρήση κοκαΐνης δεν περιορίζεται στους εργαζομένους αλλά αφορά και πελάτες υψηλού οικονομικού προφίλ. Όπως αναφέρει, δεν είναι ασυνήθιστο να εντοπίζονται ίχνη της ουσίας στις τουαλέτες ή ακόμη και να γίνεται χρήση της σε κοινή θέα.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι η διαχείριση τέτοιων περιστατικών είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς οι επιχειρήσεις αποφεύγουν να συγκρουστούν με πελάτες που αποφέρουν σημαντικά έσοδα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη μαρτυρία του, μέλη του προσωπικού εμπλέκονται ακόμη και στην εξυπηρέτηση σχετικών αιτημάτων, γεγονός που καταδεικνύει πόσο σύνθετο έχει γίνει το πρόβλημα.

Γαλλία: Τι λέει εργαζόμενη σε εποχικό εστιατόριο

Το φαινόμενο, ωστόσο, δεν περιορίζεται στη γαλλική πρωτεύουσα. Εργαζόμενη σε εποχικό εστιατόριο στην κεντρική Γαλλία περιγράφει ότι ξεκίνησε να κάνει χρήση κοκαΐνης το 2020, θεωρώντας αρχικά πως η ουσία τη βοηθούσε να διατηρεί υψηλά επίπεδα ενέργειας, να ανταποκρίνεται καλύτερα στις απαιτήσεις της εργασίας και να είναι πιο επικοινωνιακή με τους πελάτες.

Η εξάρτηση, όμως, είχε σημαντικές οικονομικές και σωματικές συνέπειες. Όπως αναφέρει, η μηνιαία δαπάνη για την αγορά της ουσίας έφτανε σχεδόν τα 1.000 ευρώ, ενώ έπειτα από δύο χρόνια η επιβάρυνση της υγείας της έγινε πλέον εμφανής.

Παρόμοια εικόνα περιγράφουν και άλλοι επαγγελματίες του χώρου, οι οποίοι αποδίδουν τη διάδοση της κοκαΐνης στις ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες εργασίας. Ένας βραβευμένος 56χρονος σεφ από τη δυτική Γαλλία σημειώνει ότι οι εργαζόμενοι καλούνται καθημερινά να λειτουργούν υπό ασφυκτική πίεση, με μεγάλους όγκους εργασίας και ελάχιστα περιθώρια ξεκούρασης.

Όπως επισημαίνει, οι συνήθειες έχουν αλλάξει με το πέρασμα των δεκαετιών. Ενώ παλαιότερα κυριαρχούσε η κατανάλωση αλκοόλ ή κάνναβης, σήμερα η κοκαΐνη φαίνεται να έχει αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε ένα περιβάλλον όπου η συνεχής αναζήτηση υψηλότερης απόδοσης οδηγεί ορισμένους εργαζόμενους αλλά και εργοδότες σε επικίνδυνες επιλογές.

Με πληροφορίες από Le Monde