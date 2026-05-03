Le Monde: Ερωτήματα για την στάση της Αθήνας μετά την ισραηλινή επέμβαση σε στολίσκο προς τη Γάζα

Η γαλλική εφημερίδα Le Monde αναδεικνύει τις πολιτικές αντιδράσεις που έχουν προκληθεί στην Ελλάδα μετά την επέμβαση ισραηλινών δυνάμεων σε ανθρωπιστικό στολίσκο με προορισμό τη Γάζα, αλλά και τα ερωτήματα για τον χειρισμό της υπόθεσης από την ελληνική κυβέρνηση.

Σύμφωνα με το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών, 176 Ευρωπαίοι πολίτες που συμμετείχαν στον στολίσκο Global Sumud αποβιβάστηκαν τα ξημερώματα της 1ης Μαΐου σε λιμάνι κοντά στο Λασίθι της Κρήτης, έπειτα από πολύωρη επιχείρηση. Από αυτούς, 31 τραυματίες μεταφέρθηκαν σε τοπικό κέντρο υγείας για τις πρώτες βοήθειες, ενώ οι υπόλοιποι αναχώρησαν σταδιακά για τις χώρες τους.

Δύο άτομα δεν εντοπίστηκαν. Πρόκειται για τον Σάιφ Αμπού Κεσκέκ και τον Τιάγκο Άβιλα, οι οποίοι, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών, συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ για ανάκριση.

Το ελληνικό ΥΠΕΞ ανέφερε ότι η επιχείρηση υποδοχής πραγματοποιήθηκε «υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες», με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια των επιβαινόντων, επιχειρώντας να απαντήσει στις επικρίσεις που ακολούθησαν την αναχαίτιση περίπου 20 σκαφών του στολίσκου από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα, εντός της ελληνικής περιοχής έρευνας και διάσωσης.

Ο Τιάγκο Άβιλα (στο κέντρο), μέλος του στολίσκου Global Sumud, φτάνει για να παραστεί στη δίκη του για την παράταση της προσωρινής του κράτησης στο Δικαστήριο Πλημμελειοδικών της Ασκελόν, στο Ισραήλ / Φωτ.: EPA, αρχείου

Η υπόθεση προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση. Ο βουλευτής της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος άσκησε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, κατηγορώντας την ότι ευθυγραμμίζεται με την πολιτική του Ισραήλ.

Πώς έγινε η αναχαίτιση των σκαφών από το Ισραήλ ανοιχτά της Κρήτης

Σύμφωνα με την οργάνωση March To Gaza Greece, που συμμετείχε στον στολίσκο, ισραηλινά πολεμικά πλοία προσέγγισαν τα σκάφη περίπου 80 ναυτικά μίλια δυτικά της Κρήτης, στέλνοντας ταχύπλοα για να τα περικυκλώσουν. Χρησιμοποιήθηκαν επίσης μη επανδρωμένα αεροσκάφη, ενώ μέσω ασυρμάτου ζητήθηκε από τους επιβαίνοντες να εγκαταλείψουν την πορεία προς τη Γάζα.

Η ίδια οργάνωση καταγγέλλει ότι τουλάχιστον ένα σκάφος με ισπανική σημαία δέχθηκε επίθεση, με αποτέλεσμα να καταστραφεί η μηχανή του. Σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι οι επιβαίνοντες έμειναν ακινητοποιημένοι στη θάλασσα, ενώ πλησίαζε ισχυρή καταιγίδα.

Παράλληλα, υποστηρίζει ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι επικοινωνίες διακόπηκαν, αν και ορισμένα σκάφη κατάφεραν να στείλουν σήματα κινδύνου προς το ελληνικό λιμενικό.

Ο συγγραφέας Ταρίκ Ραούφ, που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη, δήλωσε στο Al Jazeera ότι η επιχείρηση διήρκεσε ώρες και πραγματοποιήθηκε σε διεθνή ύδατα, σε μεγάλη απόσταση από τη Γάζα. Όπως ανέφερε, πρόκειται για ενέργεια χωρίς προηγούμενο. Τα σκάφη βρίσκονταν περίπου 600 ναυτικά μίλια από τη Γάζα, πολύ πέρα από κάθε προηγούμενο περιστατικό, καθώς μέχρι σήμερα η μεγαλύτερη απόσταση στην οποία είχε κατασχεθεί ανθρωπιστικό σκάφος από το Ισραήλ ήταν 72 ναυτικά μίλια.

Ακτιβιστές του στολίσκου Global Sumud στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, στην Κρήτη / Φωτ.: EPA, αρχείου

Η κυβέρνηση επιχείρησε να απαντήσει στις επικρίσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι τα ισραηλινά πλοία βρίσκονταν σε διεθνή ύδατα και ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να παρέμβει μόνο στο πλαίσιο επιχείρησης έρευνας και διάσωσης.

Παύλος Μαρινάκης: Η Ελλάδα δεν είχε γνώση της επιχείρησης του IDF

Παραμένει ωστόσο το ερώτημα γιατί δεν υπήρξε νωρίτερα παρέμβαση, παρά τα σήματα κινδύνου. Το υπουργείο Ναυτιλίας απάντησε ότι σκάφος του λιμενικού προσέγγισε την περιοχή, αλλά οι κυβερνήτες των σκαφών δήλωσαν ότι δεν βρίσκονταν σε κίνδυνο και δεν ζήτησαν βοήθεια.

Ο Παύλος Μαρινάκης υποστήριξε επίσης ότι οι ελληνικές αρχές δεν είχαν γνώση της ισραηλινής επιχείρησης. Όπως αναφέρει η Le Monde, η θέση αυτή αμφισβητήθηκε από ελληνικά μέσα ενημέρωσης, με την Αυγή να διερωτάται πώς είναι δυνατόν να κινούνται ξένα, ακόμη και στρατιωτικά, πλοία κοντά στην Κρήτη χωρίς να το γνωρίζουν οι αρμόδιες αρχές.

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Γιώργος Ψυχογιός δήλωσε ότι ενδεχόμενη παραβίαση του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να μείνει χωρίς συνέπειες.

Όπως επισημαίνει η Le Monde, το περιστατικό σημειώνεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι σχέσεις Ελλάδας και Ισραήλ έχουν ενισχυθεί σημαντικά, ιδίως στον τομέα της άμυνας. Από το 2010 οι δύο χώρες έχουν αναπτύξει στενότερη συνεργασία, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 συμφώνησαν σε πρόγραμμα στρατιωτικής συνεργασίας.

Στις 6 Απριλίου, η Ελλάδα υπέγραψε συμφωνία ύψους περίπου 656 εκατ. ευρώ για την προμήθεια πυραυλικών συστημάτων PULS, που κατασκευάζονται από την Elbit Systems.

Με πληροφορίες από Le Monde