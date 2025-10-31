Λαθρέμπορος συνελήφθη στην Ινδία με δύο απειλούμενους γίββωνες στη βαλίτσα του

Αξιωματικοί τελωνείων στην Ινδία συνέλαβαν έναν επιβάτη στο αεροδρόμιο του Μουμπάι, όταν εντόπισαν μέσα στη βαλίτσα του δύο γίββωνες υπό εξαφάνιση, τυλιγμένους μέσα σε ένα καλάθι. Ο ένας από τους δύο ήταν νεκρός, ενώ ο άλλος διασώθηκε και σε βίντεο φαίνεται να κρατιέται από υπάλληλο, ενώ προσπαθεί να καλύψει το πρόσωπό του

Σύμφωνα με τις ινδικές αρχές, ο επιβάτης είχε ταξιδέψει από τη Μαλαισία μέσω Ταϊλάνδης και είχε αναλάβει να μεταφέρει τα ζώα στην Ινδία εκ μέρους κυκλώματος λαθρεμπορίας άγριας ζωής. Μετά από στοχευμένες πληροφορίες, συνελήφθη την Πέμπτη από το τμήμα Τελωνείων του αεροδρομίου.

Κατά την έρευνα στη βαλίτσα του εντοπίστηκαν δύο «Silvery Gibbons» (Hylobates moloch), ένα σπάνιο είδος που ζει αποκλειστικά στα τροπικά δάση της Ιάβας στην Ινδονησία. Το τελωνείο ανακοίνωσε ότι, εκτός από τα ζώα, βρέθηκαν επίσης περίπου οκτώ κιλά υδροπονικής κάνναβης, κρυμμένα ανάμεσα στα προσωπικά του αντικείμενα.

Οι Silvery Gibbons θεωρούνται είδος υπό εξαφάνιση, σύμφωνα με τη Διεθνή Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Υπολογίζεται ότι στη φύση έχουν απομείνει μόλις 2.500 έως 4.000 Silvery Gibbons, καθιστώντας το είδος ένα από τα πιο απειλούμενα της Ινδονησίας. Απειλούνται από την αποψίλωση των δασών, το παράνομο κυνήγι και το εμπόριο εξωτικών κατοικιδίων.

Η υπόθεση εντάσσεται σε μια σειρά πρόσφατων συλλήψεων για λαθρεμπόριο εξωτικών ζώων στο αεροδρόμιο του Μουμπάι, που έχει εξελιχθεί σε σημείο-κλειδί για τη διακίνηση άγριας ζωής στην Ασία.

Μόλις μία εβδομάδα πριν, οι τελωνειακές αρχές είχαν ανακοινώσει τη σύλληψη ενός ακόμη επιβάτη που μετέφερε φίδια, χελώνες και έναν ρακούν, ενώ τον Ιούνιο είχαν εντοπίσει δύο ταξιδιώτες από την Ταϊλάνδη με δεκάδες δηλητηριώδη φίδια, σαύρες, πουλιά και μικρά θηλαστικά, κρυμμένα στις αποσκευές τους.

Νωρίτερα, τον Φεβρουάριο του 2025, οι τελωνειακοί είχαν σταματήσει έναν λαθρέμπορο που επιχειρούσε να εισαγάγει πέντε γίββωνες Siamang, είδος που επίσης ζει στα δάση της Ινδονησίας, της Μαλαισίας και της Ταϊλάνδης.

Σύμφωνα με την οργάνωση TRAFFIC, που παρακολουθεί το παράνομο εμπόριο άγριας ζωής, ο αριθμός των ζώων που κατασχέθηκαν στην αεροπορική διαδρομή Ταϊλάνδη–Ινδία τα τελευταία 3,5 χρόνια ξεπερνά τις 7.000, ζωντανά ή νεκρά. Η ίδια οργάνωση είχε προειδοποιήσει τον Ιούνιο ότι η παγκόσμια ζήτηση για «εξωτικά κατοικίδια» τροφοδοτεί μια «ιδιαίτερα ανησυχητική» αύξηση της λαθραίας διακίνησης σπάνιων ειδών.

Το φαινόμενο δεν περιορίζεται στην Ασία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι τελωνειακές αρχές στα σύνορα Τέξας–Μεξικού έχουν κατασχέσει σχεδόν 90 νεογέννητους πίθηκους-αράχνες τους τελευταίους 18 μήνες, σύμφωνα με την Υπηρεσία Αλιείας και Άγριας Ζωής των ΗΠΑ, η οποία εκτιμά ότι πρόκειται μόνο για ένα μικρό μέρος της συνολικής διακίνησης.

Με πληροφορίες από CBS