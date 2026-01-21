Γιώργος Λάνθιμος: «Απαράδεκτο» να συμμετέχουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις

Ο Γιώργος Λάνθιμος έκανε νέα δημόσια παρέμβαση για την κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας, λέγοντας ότι του φαίνεται «απαράδεκτο» να συνεχίζεται η συμμετοχή ισραηλινών ομάδων σε ευρωπαϊκές αθλητικές διοργανώσεις.

«Είναι κάτι που δεν μπορώ να καταλάβω. Θεωρώ απαράδεκτο να παίζουν ομάδες από το Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα αυτή τη στιγμή», ανέφερε.

Ο Έλληνας σκηνοθέτης μίλησε στην κάμερα του ANT1 πριν από την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ. Λίγο αργότερα επανέλαβε τη θέση του, λέγοντας: «Ήρθα να πω ότι είναι απαράδεκτο το ότι επιτρέπεται να παίζουν ομάδες του Ισραήλ σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Ήρθα να δηλώσω αυτό. Και να υποστηρίξω την ομάδα, φυσικά».

Στο παρελθόν, ευρωπαϊκές ομοσπονδίες έχουν λάβει αποφάσεις που απέκλεισαν ομάδες για γεωπολιτικούς λόγους, με πιο πρόσφατο παράδειγμα αυτό της Ρωσίας μετά την εισβολή στην Ουκρανία. Στο ποδόσφαιρο, ρωσικοί σύλλογοι και η εθνική ομάδα δεν συμμετέχουν σε διοργανώσεις όπως το Champions League και το Παγκόσμιο Κύπελλο, ενώ στο μπάσκετ ρωσικές ομάδες δεν αγωνίζονται στην EuroLeague.