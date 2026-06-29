Λάιονελ Ρίτσι: Τα νεότερα για την υγεία του μετά τη μεταφορά στο νοσοκομείο

Η πρώην σύζυγος του Λάιονελ Ρίτσι, Μπρέντα Χάρβεϊ Ρίτσι, με σχετική της ανακοίνωση, ενημέρωσε για την κατάσταση υγείας του τραγουδιστή, μετά τη νοσηλεία του νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.

Ο Λάιονελ Ρίτσι, την περασμένη Τετάρτη (24/6), αναγκάστηκε να διακόψει πρόωρα τη συναυλία του στο Σεντ Πολ της Μινεσότα, καθώς αισθάνθηκε αδιαθεσία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, η ομάδα του εξέδωσε ανακοίνωση, στην οποία ανέφερε: «Έπειτα από σύσταση των γιατρών να ξεκουραστεί και να αναρρώσει πλήρως, ο Λάιονελ Ρίτσι αναβάλλει τις συναυλίες της Παρασκευής 26 Ιουνίου στο Σικάγο και του Σαββάτου 27 Ιουνίου στο Κολόμπους. Ο ίδιος και οι Earth, Wind & Fire θα επιστρέψουν στη σκηνή την Τρίτη 30 Ιουνίου στο Πίτσμπουργκ. Ο Λάιονελ είναι συντετριμμένος που αναγκάζεται να αναβάλει αυτές τις δύο εμφανίσεις και ανυπομονεί να επιστρέψει κοντά στους θαυμαστές του».

Η ανακοίνωση κατέληγε: «Ζητούμε συγγνώμη για την αναστάτωση που προκαλείται στους κατόχους των εισιτηρίων. Οι νέες ημερομηνίες των συναυλιών θα ανακοινωθούν σύντομα».

Lionel Richie is postponing his next two tour stops after becoming ill during the opening night of his nationwide tour with Earth, Wind & Fire. Richie stopped Wednesday's show in Minnesota after telling fans he was feeling dizzy. Under doctors' orders to rest and recover, his… pic.twitter.com/yJCxOfAclQ — Eyewitness News (@ABC7NY) June 26, 2026

Λάιονελ Ρίτσι: Τι αναφέρει η πρώην σύζυγός του

Η ομάδα του δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του. Ωστόσο, σύμφωνα με το TMZ, ο τραγουδιστής αισθάνθηκε έντονη ζάλη και μια γενική αδιαθεσία την ώρα που βρισκόταν στη σκηνή.

Την Παρασκευή 26 Ιουνίου, η Μπρέντα Χάρβεϊ Ρίτσι, μητέρα της μεγαλύτερης κόρης του τραγουδιστή, της Νικόλ Ρίτσι, μοιράστηκε μέσω X, τα νεότερα για την υγεία του Λάιονελ Ρίτσι.

«Σας ευχαριστώ όλους για το ενδιαφέρον σας! Ο Λάιονελ είναι καλά και σύντομα θα επιστρέψει στη σκηνή», έγραψε, συνοδεύοντας την ανάρτησή της με δύο κόκκινες καρδιές.

Ο Λάιονελ Ρίτσι και η Μπρέντα Χάρβεϊ παντρεύτηκαν το 1975 και χώρισαν το 1993. Παρά το διαζύγιό τους, διατηρούν στενή σχέση μέχρι σήμερα. Μαζί υιοθέτησαν τη Νικόλ Ρίτσι, όταν εκείνη ήταν εννέα ετών.

Thanking everyone for their concern! Lionel is OK and will be back on the stage. ❤️❤️ https://t.co/TuDhvOyqP8 — Brenda Harvey Richie (@BrendaRichie) June 26, 2026

Με πληροφορίες από Parade