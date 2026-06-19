Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό: Πάνω από 200 θάνατοι από τον ιό Έμπολα

Πάνω από 200 θάνατοι έχουν καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό από τον ιό Έμπολα, περίπου έναν μήνα μετά την εμφάνιση της επιδημίας, σύμφωνα με ανακοίνωση υγειονομικής αρχής που υπάγεται στην Αφρικανική Ένωση.

Το Africa CDC, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων της Αφρικής, γνωστοποίησε ότι έχουν καταγραφεί 202 θάνατοι σε σύνολο 875 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων, γεγονός που αντιστοιχεί σε ποσοστό θνησιμότητας 23%.

Προβλήματα στην αντιμετώπιση του Έμπολα

Ο αξιωματούχος του οργανισμού, Ουισάμ Μανκούλα, τόνισε πως «αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο είναι η ιχνηλάτηση των επαφών».

Ο ίδιος δήλωσε ότι οι ομάδες αντιμετώπισης δυσκολεύονται με την πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές λόγω ζητημάτων ασφάλειας.

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό βρίσκεται αντιμέτωπη με τη 17η επιδημία Έμπολα στην ιστορία της, με τις αρχές να καλούνται να διαχειριστούν σοβαρές προκλήσεις, καθώς για το συγκεκριμένο στέλεχος Bundibugyo που ευθύνεται για το ξέσπασμα δεν υπάρχουν διαθέσιμα εμβόλια ή θεραπείες.

Ανησυχία για τον ρυθμό εξάπλωσης

Για τους ειδικούς μεγαλύτερη ανησυχία προκαλεί η ταχύτητα με την οποία εξαπλώνεται η νόσος.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Africa CDC, Ζαν Κασέγια, ο αριθμός των επαφών κρουσμάτων που παρακολουθούνται παραμένει πολύ χαμηλότερος από αυτόν που θα ανέμεναν οι ειδικοί για μια επιδημία αυτού του μεγέθους.

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Ανάμεσα στα θύματα της επιδημίας βρίσκονται και πολλοί εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας.

Ο ιός Έμπολα μεταδίδεται μέσω σωματικών υγρών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο μόλυνσης για γιατρούς, νοσηλευτές και διασώστες.

Παράλληλα, εκτός από τις ελλείψεις σε προσωπικό και εξοπλισμό, οι οργανώσεις που επιχειρούν στην περιοχή βρίσκονται αντιμέτωπες και με έντονη δυσπιστία από μέρος του πληθυσμού.

Σύμφωνα με το Africa CDC, σε ορισμένες κοινότητες κάτοικοι αμφισβητούν την ύπαρξη της νόσου ή αντιστέκονται στα μέτρα απολύμανσης και απομόνωσης.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

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