Λάιβλι και Ρέινολντς ζητούν απόρριψη της αγωγής Μπαλντόνι

Η Μπλέικ Λάιβλι και ο σύζυγός της, Ράιαν Ρέινολντς, και οι δύο κατηγορούμενοι σε μια ευρεία αγωγή από τον σκηνοθέτη και συμπρωταγωνιστή της ταινίας It Ends With Us, Τζάστιν Μπαλντόνι, ενημέρωσαν έναν ομοσπονδιακό δικαστή ότι σχεδιάζουν να ζητήσουν την απόρριψη της αγωγής, λίγες ημέρες πριν οι αντίστοιχοι δικηγόροι τους αναμένεται να παρευρεθούν στην πρώτη προκαταρκτική δίκη για τη νομική διαμάχη, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση και δημιουργία εχθρικού εργασιακού περιβάλλοντος στα γυρίσματα της ταινίας.

Στις 30 Ιανουαρίου, οι δικηγόροι της Λάιβλι και του Ρέινολντς ανέφεραν σε επιστολή τους προς τον ομοσπονδιακό δικαστή του Μανχάταν, Λιούις Λίμαν, ότι σκοπεύουν να ζητήσουν την απόρριψη της αγωγής εναντίον τους, κατά τη διάρκεια προκαταρκτικής συνεδρίασης που έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με το Forbes.

Το Hollywood Reporter επικαλούμενο ανώνυμες πηγές ανέφερε ότι ο Μπαλντόνι έχει «χάσει τρεις δουλειές και εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια» από τότε που η Λάιβλι κατέθεσε αγωγή εναντίον του τον Δεκέμβριο, ενώ το προγραμματισμένο κινηματογραφικό πρότζεκτ Pac-Man, στο οποίο επρόκειτο να είναι σκηνοθέτης, βρίσκεται πλέον σε κίνδυνο.

Ο δικαστής Λίμαν είχε ορίσει ημερομηνία έναρξης της δίκης στις 9 Μαρτίου 2026 και προγραμμάτισε προκαταρκτική ακρόαση για να εξετάσει, μεταξύ άλλων, παράπονα της νομικής ομάδας της Λάιβλι σχετικά με τη συμπεριφορά του δικηγόρου του Μπαλντόνι, Μπράιαν Φρίμαν. Οι δικηγόροι της ηθοποιού τον κατηγορούν ότι προσπαθεί να επηρεάσει πιθανούς ενόρκους μέσω της δημιουργίας μιας ιστοσελίδας όπου δημοσιεύει προσωπικές επικοινωνίες μεταξύ των δύο ηθοποιών και έγγραφα από τα γυρίσματα της ταινίας.

Ακολουθεί χρονολόγιο με το τι έχει προηγηθεί:

27 Ιανουαρίου 2025 – Η Daily Mail δημοσίευσε μια ηχητική καταγραφή σχεδόν επτά λεπτών, την οποία φέρεται να έστειλε ο Μπαλντόνι στη Λάιβλι στις 2 τα ξημερώματα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us. Σε αυτήν, ο Μπαλντόνι φαίνεται να απολογείται επειδή δεν ήταν αρκετά ανοιχτός σε αλλαγές που πρότεινε η Λάιβλι στο σενάριο, παραδέχεται ότι είναι «ένας πολύ ατελής άνθρωπος» και κάνει αναφορά στον θηλασμό του τότε νεογέννητου παιδιού της ηθοποιού.

21 Ιανουαρίου 2025 – Η νομική ομάδα του Μπαλντόνι αντέκρουσε τις κατηγορίες της Λάιβλι ότι εκείνος συμπεριφέρθηκε ανάρμοστα κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας σκηνής χορού, δημοσιεύοντας ένα 10λεπτο βίντεο που περιλαμβάνει τρεις λήψεις της ίδιας σκηνής. Στην αγωγή της, η Λάιβλι είχε καταγγείλει ότι ο Μπαλντόνι «έσκυψε και αργά έσυρε τα χείλη του από το αυτί της μέχρι τον λαιμό της, λέγοντας ‘μυρίζει τόσο όμορφα’». Το βίντεο δείχνει μια παρόμοια σκηνή, όπου ο Μπαλντόνι φαίνεται να ακουμπά τον λαιμό της, με την ηθοποιό να σχολιάζει, «μάλλον σου αφήνω ίχνη από το σπρέι μαυρίσματος», και τον Μπαλντόνι να απαντά, «μυρίζει ωραία». Η νομική ομάδα της Λάιβλι ισχυρίστηκε ότι το βίντεο επιβεβαιώνει την καταγγελία της, λέγοντας ότι «οποιαδήποτε γυναίκα που έχει βιώσει ανάρμοστη επαφή στον χώρο εργασίας, θα αναγνωρίσει την αμηχανία της κυρίας Λάιβλι». Αντίθετα, οι δικηγόροι του Μπαλντόνι ανέφεραν ότι το βίντεο αποδεικνύει πως και οι δύο ηθοποιοί συμπεριφέρθηκαν «με αμοιβαίο σεβασμό και επαγγελματισμό».

16 Ιανουαρίου 2025 – Ο Μπαλντόνι κατέθεσε ομοσπονδιακή αγωγή στη Νέα Υόρκη εναντίον της Λάιβλι, του συζύγου της Ράιαν Ρέινολντς, της δημοσιογράφου της Λέσλι Σλόουν και της εταιρείας δημοσίων σχέσεων Vision PR, κατηγορώντας την ηθοποιό ότι τον «βασάνισε», τον κατηγόρησε ψευδώς για σεξουαλική παρενόχληση και τον χρησιμοποίησε ως «αποδιοπομπαίο τράγο» για να αποφύγει την αρνητική δημοσιότητα.

10 Ιανουαρίου 2025 – Η πρώην εκπρόσωπος τύπου του Μπαλντόνι, Στέφανι Τζόουνς, η οποία τον έχει μηνύσει για δυσφήμιση και παραβίαση συμβολαίου, εξέδωσε κλητεύσεις στις εταιρείες WhatsApp, Signal, Hostinger και NameCheap, σε μια προσπάθεια να ανακαλύψει ποιος μπορεί να βρίσκεται πίσω από διαδικτυακές αναρτήσεις που στόχευαν στη δυσφήμιση τόσο της Λάιβλι όσο και του Μπαλντόνι.

31 Δεκεμβρίου 2024 – Ο Μπαλντόνι κατέθεσε αγωγή 250 εκατομμυρίων δολαρίων για δυσφήμιση εναντίον των New York Times, κατηγορώντας την εφημερίδα ότι «υποχώρησε στις απαιτήσεις δύο ισχυρών ‘ανέγγιχτων’ του Χόλιγουντ»—της Λάιβλι και του Ρέινολντς.

31 Δεκεμβρίου 2024 – Η Λάιβλι κατέθεσε επίσημα αγωγή σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης εναντίον του Μπαλντόνι, της εταιρείας του Wayfarer Studios και άλλων κατηγορουμένων, κατηγορώντας τους για «αντίποινα» εναντίον της επειδή ανέφερε περιστατικά σεξουαλικής παρενόχλησης και παραβιάσεις ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Το σκάνδαλο έχει προκαλέσει σοβαρές επιπτώσεις και για τους δύο ηθοποιούς, με τον Μπαλντόνι να χάνει επαγγελματικές ευκαιρίες και τη Λάιβλι να αντιμετωπίζει δημόσια κατακραυγή. Η δικαστική διαμάχη αναμένεται να τραβήξει την προσοχή του Χόλιγουντ, καθώς συνεχίζονται οι αλληλοκατηγορίες μεταξύ των δύο πλευρών.