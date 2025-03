Lady Gaga: «Ο μεγαλύτερος φόβος μου; Το να μείνω μόνη»

Κανείς δεν θέλει να είναι μόνος και καμία δουλειά δεν είναι πιο απομονωτική από το να είσαι ποπ σταρ: Αυτό δηλώνει η Lady Gaga στο BBC, τονίζοντας πως ο μεγαλύτερος φόβος της είναι να μείνει μόνη.

«Είμαι μόνη, Μπράντον. Κάθε βράδυ», έλεγε η Lady Gaga το 2017 στον στυλίστα της στο ντοκιμαντέρ Five Foot Two. «Από τον καθένα που με αγγίζει όλη μέρα και μου μιλάει όλη μέρα περνάω στην απόλυτη σιωπή».

Τώρα, 38 ετών και αρραβωνιασμένη με τον επιχειρηματία Μάικλ Πολάνσκι, η Lady Gaga παραδέχεται ότι εκείνα τα χρόνια της μοναξιάς την τρόμαξαν: «Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος φόβος μου ήταν να το κάνω μόνη μου - να ζω τη ζωή μόνη μου», λέει στο BBC.

«Και νομίζω ότι το μεγαλύτερο δώρο ήταν η γνωριμία με τον σύντροφό μου, τον Μάικλ, και να βρεθώ στο χάος μαζί του». Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2020 και αποκάλυψε τον αρραβώνα του στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας τον περασμένο Σεπτέμβριο - όπου η Lady Gaga φόρεσε δημόσια το δαχτυλίδι των αρραβώνων της, αξίας εκατομμυρίων δολαρίων, για πρώτη φορά.

Στο χέρι της όμως, φορά κι ένα μικρότερο, πιο διακριτικό δαχτυλίδι, με μερικές λεπίδες γρασιδιού σε ρητίνη. Αποδεικνύεται ότι αυτό είναι το πραγματικά ξεχωριστό: «Ο Μάικλ πραγματικά μου έκανε πρόταση γάμου με αυτές το χορτάρι», αποκαλύπτει. «Πριν από πολύ καιρό, ήμασταν στην πίσω αυλή, και με ρώτησε, "Αν σου έκανα ποτέ πρόταση γάμου, πώς να το κάνω;". Και είπα: "Απλώς πάρε ένα κομμάτι γρασίδι από την πίσω αυλή και τύλιξέ την γύρω από το δάχτυλό μου και αυτό θα με κάνει τόσο χαρούμενη».

«Να αρραβωνιαστείς στα 38... Σκεφτόμουν τι χρειαζόταν για να φτάσω σε αυτή τη στιγμή», λέει μεταξύ άλλων στη συνέντευξή της στο BBC. Αυτά τα συναισθήματα εν τέλει διοχετεύθηκαν σε ένα τραγούδι στο νέο της άλμπουμ, Mayhem. Ονομάζεται (φυσικά) Blade of Grass, και σε αυτό η Lady Gaga τραγουδά για ένα «φιλί εραστών σε έναν κήπο φτιαγμένο από αγκάθια» και την υπόσχεση της αγάπης σε μια εποχή σκότους.

Το αποκαλεί «ευχαριστώ» στον σύντροφό της. Και οι θαυμαστές μπορεί να έχουν λόγο να τον ευχαριστήσουν επίσης. Το Mayhem σηματοδοτεί την πλήρη επιστροφή της Lady Gaga στην ποπ, μετά από μια περίοδο που την απασχολούσε η κινηματογραφική της καριέρα και τα spin-off άλμπουμ που ασχολούνταν με την τζαζ και το κλασικό αμερικανικό τραγούδι.

Μιλώντας στη Vogue πέρυσι, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι ήταν ο αρραβωνιαστικός της που την ώθησε προς αυτή την κατεύθυνση. «Έλεγε "Μωρό μου. Σ' αγαπώ. Πρέπει να κάνεις ποπ μουσική», είπε.

Με αυτήν την προσέγγιση, το άλμπουμ επιστρέφει στον ήχο των πρώιμων επιτυχιών της Lady Gaga όπως το Poker Face, το Just Dance και το Born This Way.

«Στο τελευταίο σινγκλ, το Abracadabra, ξαναβλέπει ακόμη και τις ασυναρτησίες "roma-ma-ma" του Bad Romance - αν και αυτή τη φορά υπάρχει μια αναφορά στον θάνατο, καθώς τραγουδά, "morta-ooh-Gaga"», γράφει το BBC στην παρουσίαση της συνέντευξης.

Το περασμένο καλοκαίρι, αφού εμφανίστηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων, βγήκε στους δρόμους του Παρισιού και έπαιξε τα πρώτα demos της νέας της μουσικής σε θαυμαστές που είχαν συγκεντρωθεί έξω από το ξενοδοχείο της. Ήταν μια απόφαση της στιγμής, αλλά σηματοδότησε μια ακόμη προσπάθεια να αποκαταστήσει τον αυθορμητισμό της πρώιμης καριέρας της.

«Αυτό ήταν κάτι που έκανα για σχεδόν 20 χρόνια, όπου έπαιζα τη μουσική μου με τους θαυμαστές μου πριν βγει», λέει. «Συνήθιζα, μετά τις συναυλίες μου, να προσκαλώ τους θαυμαστές στα παρασκήνια, κάναμε παρέα και τους έπαιζα demo και έβλεπα τη γνώμη τους για τη μουσική».

«Το να είμαι εκεί για τους φίλους μου, να είμαι εκεί για την οικογένειά μου, να γνωρίζω τον καταπληκτικό αρραβωνιαστικό μου - όλα αυτά με έκαναν έναν ολόκληρο άνθρωπο, αντί το πιο σημαντικό πράγμα να είναι η σκηνική μου περσόνα». Με έναν αέρα οριστικότητας, προσθέτει: «Ήθελα το Mayhem να έχει ένα τέλος. Ήθελα να σταματήσει το χάος».

