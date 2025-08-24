Lady Gaga: Η συγκίνησή της στη συναυλία της στη Νέα Υόρκη - «Αγωνίστηκα σκληρά για τα όνειρα μου»

Μία άκρως συγκινητική στιγμή είχε η Lady Gaga κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στη Νέα Υόρκη.

Το βράδυ της Παρασκευής η Lady Gaga επέστρεψε στη γενέτειρά της, τη Νέα Υόρκη, εκεί όπου γεννήθηκαν τα όνειρά της όπως χαρακτηριστικά έχει εκμυστηρευτεί, για συναυλία στα πλαίσια της περιοδείας «Mayhem Ball».

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η διάσημη τραγουδίστρια έκανε κάποιες δηλώσεις στο κοινό της, εμφανώς συγκινημένη, καθώς τραγουδούσε στην πόλη όπου για εκείνη ξεκίνησαν όλα.

«Σκέφτομαι το πώς περπατούσα στο τσιμέντο, γύριζα όλη την πόλη και απλώς... θυμάμαι πως αγωνίστηκα πολύ, αγωνίστηκα σκληρά για τα όνειρά μου, για όσα πίστευα και για τον εαυτό μου», ανέφερε αρχικά.

«Ήμουν με τη φίλη μου πριν τη συναυλία και της είπα: "Νομίζω ότι θα παλέψω για να βγάλω όλη τη συναυλία, γιατί όταν είμαι στη Νέα Υόρκη, παλεύω. Πρέπει να το κερδίσω, πρέπει να το κυνηγήσω» συνέχισε, σημειώνοντας πως η φίλη της, της είπε κάτι που ήταν «πραγματικά ξεχωριστό για εκείνη.

«Μερικές φορές δεν χρειάζεται να παλεύεις, απλώς να δίνεις το παρών» συμπλήρωσε η Lady Gaga, αναφέροντας στο κοινό ότι αυτά τα λόγια «σημαίνουν πολλά για εκείνη».

Παράλληλα, αποκάλυψε πως και ο αρραβωνιαστικός της εξέφρασε κάτι παρόμοιο, επίσης συγκινητικό. «Λίγο πριν ανέβω στη σκηνή, ο αρραβωνιαστικός μου, ο Michael, μου είπε: "Όταν βγεις εκεί έξω, άφησέ τους να σε γεμίσουν», ανέφερε η τραγουδίστρια με δάκρυα στα μάτια.

Στη συνέχεια, ερμήνευσε για πρώτη φορά στην περιοδεία το τραγούδι «Hair» από το δεύτερο άλμπουμ της «Born This Way» αποκαλύπτοντας ότι το άλμπουμ αυτό ήταν «πολύ ξεχωριστό» για εκείνη.

«Είμαι σίγουρη ότι όλα μου τα άλμπουμ δεν θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί χωρίς τη Νέα Υόρκη, αλλά είμαι απολύτως σίγουρη ότι αυτό το άλμπουμ δεν θα είχε υπάρξει χωρίς τη Νέα Υόρκη. Αυτό είναι για όλους εσάς και για όλα σας τα όνειρα. Ίσως μερικές φορές να μην χρειάζεται άλλος αγώνας — μόνο να εμφανίζεστε», κατέληξε.

