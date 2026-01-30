Lady Gaga εναντίον ICE: «Σκέφτομαι όσους γίνονται στόχος ανελέητων επιθέσεων»

Η Lady Gaga μίλησε εναντίον της ICE κατά τη διάρκεια μιας από τις συναυλίες της στο Τόκιο της Ιαπωνίας.

Η Gaga, η οποία ολοκληρώνει πέντε βραδιές στο Tokyo Dome στις 30 Ιανουαρίου, ανέφερε πως: «Θέλω να αφιερώσω λίγο χρόνο για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα. Κάτι σημαντικό για τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες, θα επιστρέψω στην πατρίδα μου και η καρδιά μου πονάει όταν σκέφτομαι τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες, σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από την ICE. Σκέφτομαι τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας».

Τα συγκινητικά λόγια της Lady Gaga

Η Lady Gaga αποτελεί την τελευταία διασημότητα που μίλησε εναντίον της ICE, μετά από προσωπικότητες όπως ο Mark Ruffalo, η Olivia Wilde, η Wanda Sykes και άλλοι που καταδίκασαν την οργάνωση στα Golden Globes και στο Sundance Film Festival πρόσφατα.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, η Gaga μίλησε για τον πυροβολισμό του νοσοκόμου Alex Pretti από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη της Μινεσότα το Σάββατο.

«Σκέφτομαι επίσης τη Μινεσότα και όλους όσους ζουν εκεί με τόσο φόβο και αναζητούν απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι μας. Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν την αίσθηση της ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι σπάει μέσα σε όλους μας. Ελπίζω ότι θα σταθείτε όλοι μαζί μας απόψε. Ξέρω ότι δεν είμαστε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε με την κοινότητά μας και σας αγαπάμε», είπε.

Συνέχισε αφιερώνοντας το τραγούδι «Come to Mama» από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ της «Joanne» σε «όλους όσους υποφέρουν, σε όλους όσους αισθάνονται μόνοι και αβοήθητοι, σε όσους έχουν χάσει ένα αγαπημένο πρόσωπο και περνάνε δύσκολες στιγμές, στιγμές αδυναμίας, χωρίς να βλέπουν πότε θα έρθει το τέλος». Συνέχισε λέγοντας: «Πρέπει να επιστρέψουμε σε ένα μέρος ασφάλειας, ειρήνης και υπευθυνότητας. Οι καλοί άνθρωποι δεν πρέπει να αγωνίζονται τόσο σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για την ευημερία και τον σεβασμό και ελπίζω, ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούνε. Ελπίζω να μας ακούτε όταν σας ζητάμε να αλλάξετε γρήγορα την πορεία σας και να δείξετε έλεος σε όλους στη χώρα μας. Σε μια εποχή που δεν είναι εύκολο να έχεις ελπίδα, είναι η κοινότητά μου, οι φίλοι μου, η οικογένειά μου που με στηρίζουν. Γι' αυτό, θα ήθελα να τραγουδήσω ένα τραγούδι που έχει λίγη ελπίδα, για να προσπαθήσω να μας δώσω λίγη απόψε».

Με πληροφορίες από Variety