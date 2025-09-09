Lady Gaga: «Είσαι ο έρωτας της ζωής μου» - Η δημόσια εξομολόγηση στον σύντροφό της

Η Lady Gaga προχώρησε σε μία δημόσια ερωτική εξομολόγηση στον σύντροφό της, Μάικλ Πολάνσκι.

Δημοσιεύοντας μια σειρά από κοινά τους στιγμιότυπα στο Instagram, η Lady Gaga έγραψε ένα μακροσκελές μήνυμα για τον Πολάνσκι, ευχαριστώντας τον για τη βοήθεια και τη στήριξή του, δουλεύοντας για τα σόου της «τόσο σκληρά, από το πρωί μέχρι το βράδυ».

Η Gaga τιμήθηκε με το βραβείο του «Καλλιτέχνη της Χρονιάς» στα MTV VMAs, το οποίο αφιέρωσε στον σύντροφό της.

Πιο αναλυτικά, η ποπ σταρ έγραψε:

«Το να ονειρεύομαι αυτό το άλμπουμ, να φτιάχνω το σχέδιο, να χτίζω κάθε όραμα μαζί σου -να μιλάμε ατέλειωτα για το τι θα δημιουργούσαμε και θα κάναμε για τα τέρατα ήταν μια εμπειρία που δεν θα μπορούσα ποτέ να φανταστώ. Μου αρέσει πολύ το πόσο αγαπάς τους θαυμαστές μου και θέλεις να είναι ευτυχισμένοι.

Η αγάπη σου για αυτούς με γεμίζει χαρά, γιατί μπορούμε να τους αγαπάμε κάθε μέρα μαζί -νοιάζεσαι όσο και εγώ για το να αισθάνονται οι άνθρωποι ότι τους βλέπουν στον κόσμο. Είμαι για πάντα ευγνώμων για το πόσο με αγαπάς και παλεύεις για μένα. Δουλεύεις τόσο σκληρά μαζί μου από το πρωί μέχρι το βράδυ κάθε μέρα, ζώντας τη μουσική, τις παραστάσεις και τα σχέδια με το αίμα, τον ιδρώτα και τα δάκρυά σου -για να το δω σε κάθε βήμα της διαδρομής φέτος, είμαι το πιο τυχερό κορίτσι που υπάρχει.

Σ' αγαπώ ατέλειωτα. Το να έχω τη δημιουργική σου συνεργασία στην τέχνη, τις επιχειρήσεις και τον έρωτα - είναι μια αγάπη που δεν έχω γνωρίσει ποτέ. Ξέρω ότι είσαι ένας άνθρωπος με πολλά ταλέντα, το μυαλό και η καλή σου καρδιά είναι αυτά που σε κάνουν να λάμπεις. Έχω δει ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορείς να κάνεις. Είσαι ο καλλιτέχνης της χρονιάς για μένα. Και ο έρωτας της ζωής μου. Σ' ευχαριστώ που έκανες όλα τα όνειρά μας για τους MAYHEM πραγματικότητα 🖤 Σ' αγαπώ».