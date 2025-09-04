Lady Gaga: Ακύρωσε συναυλία της στο Μαϊάμι λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει - Ο λόγος

Λίγα λεπτά πριν την έναρξη της συναυλίας της στο Μαϊάμι, η Lady Gaga ανέβαλε την εμφάνισή της.

Το βράδυ της Τετάρτης, η Lady Gaga ήταν προγραμματισμένο να εμφανιστεί σε συναυλία στο Μαϊάμι, ωστόσο λίγο πριν την ώρα έναρξης, η Lady Gaga ανακοίνωσε πως δεν θα πραγματοποιηθεί εξαιτίας σοβαρού προβλήματος στις φωνητικές της χορδές.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια έκανε γνωστό πως η συναυλία ακυρώνεται, μέσω μίας μακροσκελής ανάρτησης της στoν προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Μάλιστα, στην ανάρτηση ξεκαθαρίζει πως η απόφαση αυτή ελήφθη κατόπιν ιατρικής συμβουλής, καθώς στις πρόβες αντιλήφθηκε ότι η φωνή της ήταν εξαιρετικά κουρασμένη αλλά και επιβαρυμένη.

«Γεια σας, λυπάμαι πάρα πολύ αλλά πρέπει να αναβάλω το αποψινό show στο Μαϊάμι», ανέφερε αρχικά στην ανάρτησή της η Lady Gaga.

«Κατά τη διάρκεια της πρόβας χθες το βράδυ και το ζέσταμα των φωνητικών μου απόψε η φωνή μου ήταν εξαιρετικά τεταμένη και τόσο ο γιατρός μου όσο και ο προπονητής φωνητικής με συμβούλεψαν να μη συνεχίσω λόγω του κινδύνου που ενέχει. Θέλω να είμαι δυνατή και απλά να το ξεπεράσω αυτό για εσάς, αλλά δε θέλω να ρισκάρω μακροπρόθεσμη ή μόνιμη βλάβη στις φωνητικές μου χορδές», σημείωσε.

«Υπάρχει σημαντικός κίνδυνος με βάση την εμπειρία μας με ένα σόου σαν το δικό μας και όπως ξέρετε τραγουδάω ζωντανά κάθε βράδυ - και παρόλο που αυτή ήταν μια σκληρή απόφαση θα φοβόμουν περισσότερο τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στη φωνή μου. Ελπίζω να μπορέσετε να με συγχωρήσετε και να δεχτείτε την ειλικρινή μου συγγνώμη για οποιαδήποτε απογοήτευση, αναστάτωση» συμπλήρωσε στη συνέχεια.

«Λυπάμαι τόσο πολύ που προσπάθησα τόσο πολύ να το αποφύγω, για να μπορέσω να κάνω αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό σόου. Αγαπώ τους θαυμαστές μου τόσο πολύ, σας σέβομαι και ελπίζω να μπορέσετε να δεχτείτε την ειλικρινή συγγνώμη μου. Προσπαθούμε να επαναπρογραμματίσουμε το σόου το συντομότερο δυνατόν», κατέληξε στην ανάρτησή της.