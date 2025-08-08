Labubu-mania: Διαρρήκτες έκλεψαν viral κούκλες αξίας χιλιάδων ευρώ από κατάστημα στο Λος Άντζελες

Η δημοφιλία των συλλεκτικών κουκλών Labubu, που έχουν γίνει παγκόσμιο trend χάρη σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνεται πως έχει προκαλέσει όχι μόνο φρενίτιδα στους θαυμαστές αλλά και το ενδιαφέρον εγκληματιών.

Στο Λος Άντζελες, ομάδα διαρρηκτών έκλεψε δεκάδες κούκλες μεγάλης αξίας από κατάστημα, σε περιστατικό που οι ιδιοκτήτες χαρακτηρίζουν στοχευμένη κλοπή.

«Πήραν πολλά, ίσως γύρω στα 30.000 δολάρια ή και παραπάνω σε εμπόρευμα», δήλωσε στο τοπικό κανάλι ABC News 7 η Τζοάνα Αβεντάνο, συνιδιοκτήτρια του One Stop Sales. «Δουλέψαμε τόσο σκληρά για να φτάσουμε ως εδώ και ήρθαν, και έτσι απλά, τα πήραν όλα. Είναι πραγματικά τραγικό».

Στοχευμένη κλοπή

Η Αβεντάνο ανέφερε ότι οι διαρρήκτες αγνόησαν τα υπόλοιπα προϊόντα του καταστήματος και επικεντρώθηκαν αποκλειστικά στις κούκλες Labubu, υποστηρίζοντας ότι η διάρρηξη ήταν προσχεδιασμένη.

Σύμφωνα με την ίδια, ένα ύποπτο φορτηγάκι ήταν παρκαρισμένο έξω από το κατάστημα το βράδυ της Τρίτης, ενώ υποψιάζεται ότι οι δράστες παρακολουθούσαν τον λογαριασμό του καταστήματος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Την προηγούμενη μόλις ημέρα, η επιχείρηση είχε ανακοινώσει νέα παραλαβή Labubu, προϊόν που εξαντλείται πολύ γρήγορα.

Το κατάστημα στην περιοχή Λα Πουέντε, στην ανατολική κομητεία του Λος Άντζελες, ανήρτησε βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας, στο οποίο φαίνονται τέσσερα άτομα να κλέβουν το περιζήτητο εμπόρευμα.

Η έρευνα των αρχών

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας δήλωσε ότι ειδοποιήθηκε για τη διάρρηξη στις 1:29 τα ξημερώματα της Τετάρτης και ότι η υπόθεση διερευνάται.

«Κλάπηκαν αρκετά κουτιά με κούκλες Labubu, αξίας περίπου επτά χιλιάδων δολαρίων», αναφέρει ανακοίνωση που επικαλείται το NBC News. Δεν είναι σαφές πόσες κούκλες ακριβώς εκλάπησαν, καθώς η αξία τους μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την τιμή πώλησης ή μεταπώλησης.

Οι αρχές ανέφεραν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν ένα Toyota Tacoma, το οποίο βρέθηκε εγκαταλελειμμένο λίγο μετά τη διάρρηξη.

Labubu: Τιμές στα ύψη και μαύρη αγορά

Σύμφωνα με τον ιστότοπο του καταστήματος, οι κούκλες Labubu πωλούνταν έως και 500 δολάρια η μία. Η υψηλή ζήτηση έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών στη δευτερογενή αγορά, με μεταπωλητές να ζητούν χιλιάδες δολάρια για σπάνια κομμάτια. Η ζήτηση έχει δημιουργήσει και μια ακμάζουσα μαύρη αγορά με απομιμήσεις.

Φωτ: EPA, αρχείου

Τα Labubu κατασκευάζονται και διατίθενται αποκλειστικά από την κινεζική εταιρεία Pop Mart και η δημοτικότητά τους εκτοξεύτηκε όταν φωτογραφήθηκαν με αυτά διάσημες όπως η Ριάνα και η Λίσα από το κορεατικό συγκρότημα BlackPink. Πολλοί θαυμαστές τα κρεμούν σε τσάντες ή σακίδια ως εκκεντρικό fashion statement.

Με πληροφορίες από Guardian