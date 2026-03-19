Το Labubu γίνεται ταινία από τη Sony και τον Paul King

Η Pop Mart και η Sony Pictures βάζουν επίσημα το Labubu στον δρόμο για τη μεγάλη οθόνη, μεταφέροντας τον πιο αναγνωρίσιμο χαρακτήρα του σύμπαντος The Monsters από τα blind boxes στο σινεμά. Το project βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και θα συνδυάζει live-action με CGI.

Τη σκηνοθεσία, την παραγωγή και τη συνυπογραφή του σεναρίου αναλαμβάνει ο Paul King, ο δημιουργός πίσω από τα Paddington και το Wonka, μαζί με τον Steven Levenson. Ο Kasing Lung, που δημιούργησε το Labubu, συμμετέχει ως executive producer.

Η ανακοίνωση έγινε στο Παρίσι, στο πλαίσιο της παγκόσμιας έκθεσης για τα 10 χρόνια του The Monsters, και δείχνει καθαρά προς τα πού θέλει να πάει η Pop Mart το πιο δυνατό της IP: πέρα από τη συλλεκτική φρενίτιδα και πολύ πιο βαθιά μέσα στο entertainment.

Το στοίχημα για την κινεζική εταιρεία είναι πλέον σαφές. Να μετατρέψει έναν viral χαρακτήρα με παγκόσμια απήχηση σε franchise με διάρκεια, με έσοδα που δεν θα στηρίζονται μόνο στις πωλήσεις παιχνιδιών αλλά και στο licensing, το περιεχόμενο και τη συνολική αξιοποίηση του brand.