Λαβρόφ μετά τη συνάντηση με Ρούμπιο: «Η Ρωσία έτοιμη να επιδιώξει επίλυση της σύγκρουσης με την Ουκρανία»

Ο υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, συναντήθηκε την Πέμπτη στη Μανίλα με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο, στο περιθώριο της συνόδου της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN), με βασικό θέμα την πορεία του πολέμου στην Ουκρανία και τις προοπτικές επανέναρξης των ειρηνευτικών συνομιλιών.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα του Σεργκέι Λαβρόφ, που είχε δημοσιεύσει το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών, η συνάντηση ξεκίνησε στις 06:50 ώρα Μόσχας και διήρκεσε περίπου μισή ώρα.

Όπως μετέδωσε το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa), οι δύο υπουργοί αναμενόταν να συζητήσουν το ενδεχόμενο οι Ηνωμένες Πολιτείες να αναλάβουν εκ νέου μεσολαβητικό ρόλο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

And that’s it? Russian-American talks have ended



The “historic” meeting between Lavrov and Rubio in the Philippines lasted only 35 minutes.



It’s impossible to discuss anything truly serious in that amount of time.



One can assume that Lavrov, as usual, started repeating the… https://t.co/3zNScILGPg pic.twitter.com/BcAEYaYzpG — NEXTA (@nexta_tv) July 23, 2026

Οι προσδοκίες της συνάντησης Λαβρόφ - Ρούμπιο

Η συνάντηση θεωρήθηκε μία από τις σημαντικότερες διμερείς επαφές στο περιθώριο της συνόδου της ASEAN.

Οι αμερικανικές προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό της σύγκρουσης έχουν υποχωρήσει τους τελευταίους μήνες, καθώς οι έμμεσες συνομιλίες μεταξύ Μόσχας και Κιέβου παραμένουν στάσιμες, ενώ η κρίση με το Ιράν βρέθηκε στο επίκεντρο της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους την Τετάρτη στη Μανίλα, ο Ρούμπιο είχε δηλώσει ότι θα συζητήσει το ουκρανικό ζήτημα με τον Λαβρόφ, υπογραμμίζοντας πως οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να είναι ανοιχτές στο ενδεχόμενο να συμβάλουν στον τερματισμό του πολέμου «εφόσον παρουσιαστεί η ευκαιρία».

Παραδέχθηκε, ωστόσο, ότι οι σχετικές προσπάθειες «έχουν υποχωρήσει κάπως τους τελευταίους μήνες», προσθέτοντας πως η συνάντηση θα εξετάσει αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

«Πρέπει να διατηρούμε σχέσεις με τη ρωσική κυβέρνηση, παρά τις διαφωνίες μας σε πολλά ζητήματα», δήλωσε ο Ρούμπιο, επισημαίνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία είναι οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις στον κόσμο.

⚡️⭕️ Russia's Foreign Ministry says Lavrov told US Secretary of State Rubio in Manila that continuing to flood Kyiv with weapons is unacceptable, and affirmed Russia's readiness for a political and diplomatic settlement to the Ukraine conflict. (Al Mayadeen Breaking, IRIB News) — Middle East Observer (@ME_Observer_) July 23, 2026

Τι ειπώθηκε στη συνάντηση Λαβρόφ με Ρούμπιο

Από την πλευρά του, ο Λαβρόφ είχε δηλώσει πριν από τη συνάντηση ότι επρόκειτο να ζητήσει από τον Αμερικανό ομόλογό του διευκρινίσεις σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εκτίμησε ότι μια συμφωνία για την Ουκρανία βρίσκεται κοντά.

«Θα ρωτήσω τον Μάρκο Ρούμπιο γι' αυτό», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Οι δύο υπουργοί είχαν συναντηθεί τελευταία φορά στα τέλη Σεπτεμβρίου του περασμένου έτους στη Νέα Υόρκη, ενώ η συνάντηση στη Μανίλα ήταν η τέταρτη απευθείας επαφή τους.

Παράλληλα, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από τη συνάντηση, ο Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε στον Μάρκο Ρούμπιο ότι η Ρωσία παραμένει έτοιμη να επιδιώξει μια πολιτική και διπλωματική επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Με πληροφορίες από TASS, Sky News Arabia